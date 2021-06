Reinaldo Rueda pierde invicto como técnico de Colombia y acepta la derrota: "Perú nos sorprendió"  

El director técnico de Colombia, Reinaldo Rueda, confesó este domingo que Perú, que derrotó 1-2 a su equipo en la tercera jornada del Grupo B de la Copa América, sorprendió a sus dirigidos con su juego tras el encuentro que disputaron ambas selecciones.



"Fue otro partido totalmente diferente y eso pesó en el juego de hoy. Perú vino muy consolidado y nos sorprendió con su juego. Indudablemente creo que a nosotros nos faltó en los primeros minutos tanto la agresividad como la movilidad que mostramos en Lima", dijo Rueda en la conferencia de prensa tras el encuentro.

La caída de hoy fue la primera del exseleccionador de Chile y de Ecuador al frente de Colombia tras cuatro encuentros de los cuales ganó dos y empató los dos restantes.



Rueda manifestó que sus dirigidos deben mejorar de cara al arco, pues pese a que delanteros como Luis Muriel, Duván Zapata y Miguel Borja llegaron a la selección en buen momento en sus clubes no han podido evidenciarlo con la frecuencia esperada por su técnico en el combinado nacional.



"Falta el aspecto de retomar la confianza frente al arco rival, de finalizar las jugadas, y quizás mermar ese estado de ansiedad porque tenemos hombres con esa vocación goleadora que en sus clubes han dado muy buen rendimiento", dijo.



Con el resultado de hoy, Colombia mantuvo el segundo lugar en el Grupo B con cuatro puntos, dos menos que el líder Brasil que descansó hoy, y sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final siguen siendo altas.



No obstante, los dirigidos por Rueda deberán enfrentar a la Canarinha en un partido clave para sellar la clasificación y no depender de los resultados de los demás encuentros del grupo.



"Ante la adversidad es que se conocen los equipos y los grupos fuertes. Indudablemente que ahora va a pasar por ahí, por mostrar un juego mejor, ordenado, ante Brasil y ser conscientes de que queremos y necesitamos clasificar a la siguiente ronda", expresó el seleccionador.

Rueda confesó que el duelo con Brasil será difícil, pero considera que Colombia deberá "demostrar que estamos para revertir esta situación, para poner el fútbol y el orden y evitar las imprecisiones que cometimos hoy".



"Cuando uno pierde no le gusta nada, incluso cuando uno gana es inconforme. Debemos seguir trabajando para tener esa tranquilidad, que no es fácil cuando el marcador es adverso", aseveró