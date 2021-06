Tolima se corona campeón en Colombia y su portero enloquece y "celebra" con el árbitro; su reacción

El fútbol y sus momentos épicos e inolvidables... eso pasó con el portero del Deportes Tolima en la coronación de campeón en el balompié colombiano donde dio la nota por su peculiar celebración, no con uno de sus compañeros, sino que con ¡el árbitro!.

Una vez finalizado el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay de Colombia, en el que Deportes Tolima derrotó 2-1 a Millonarios, el guardameta de los ‘pijaos’, Álvaro Montero, abrazó al árbitro central del partido para celebrar el título. No obstante, Carlos Ortega se disgustó con el portero y, luego de alejarlo, le sacó tarjeta amarilla.



Lógicamente el abrazo quizá se debió a que el primer hombre al que vio al frente el portero para celebrar la tercera estrella del fútbol colombiano fue al juez central. Lo cierto es que el Ortega, visiblemente enfadado, lo amonestó sin importar que el partido ya había terminado y que se tratara de un momento de euforia.

"Está todo mundo mandándome esa imagen y me da risa. Son impulsos dentro del partido, de la emoción y también quería como de cierta manera agradecerle por el trabajo que estaba haciendo, porque no es fácil ser árbitro, somos 22 jugadores que no nos gusta nada", dijo a Win Sports posteriormente Álvaro Montero.

- El partido y la tercera corona del Tolima -

Juan Fernando Caicedo, con goles en los minutos 61 y 69, fue el héroe para el club monarca, que debió dar voltereta porque Millonarios había abierto el marcador con un remate desde fuera del área de Daniel Ruiz al 23'.

La victoria concede al Deportes Tolima un cupo en la Copa Libertadores de 2022. Es la tercera vez que el club se consagra, después de 2003 y 2018; la primera vez derrotó de visita al Deportivo Cali y hace tres años repitió ante Atlético Nacional, el equipo más laureado del futbol colombiano, en Medellín.