Buffon confirma que hubo una oferta para jugar en el Barcelona y revela por qué no la aceptó

Gianluigi Buffon ha sido presentado de manera oficial como el nuevo portero del Parma de la Serie B de Italia.

El guardameta de 43 años de edad confesó en una entrevista para Sky Sports, que sí hubo ofertas importantes de dos clubes gigantes, entre ellas aparece el nombre del FC Barcelona.

Buffon no ha tenido problemas en explicar por qué rechazó al Barcelona, que está armando un equipazo para la próxima temporada.

"¿Si rechacé una oferta del Barcelona? Tenía dos oportunidades importantes, pero no quería volver a ser suplente, estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí", expresó el portero italiano.

Buffon dio las razones para volver al Parma, club que es muy especial para él.



Buffon dejó claro que no quería ser suplente y por eso rechazó al Barcelona.

"Sentí mucha emoción, al final la implicación emocional fue la única forma de seguir jugando a niveles altos. Sabía lo que el Parma me podía dar , algo que ningún otro equipo me podía dar. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares me hace sentir como en casa. Es un lugar que amo tanto. ¿Cómo nació la idea de venir aquí? Nació día a día. Hablamos con el presidente al final del partido con la Juventus , pero de otras cosas, y al final me dijo '¿vendrías?' Le respondí: 'No sé si puedo jugar en la B, no quería engañarlo'", reconoce que le dijo.

"Luego, cuando volví al vestuario, les dije a los entrenadores de la Juve que estaba feliz de que Parma hubiera terminado en manos de Krause , tiene un proyecto importante. Esto de aquí me puso de buen humor y comencé a pensar en un posible regreso. Tenía otras ofertas interesantes, sin embargo, al final la implicación emocional hizo el resto", contó Gianluigi Buffon, nuevo portero del Parma, a Sky Sport el día de su presentación.

En 1995, Buffon fue promovido al primer equipo del Parma y debutó en la Serie A el 19 de noviembre de ese mismo año con 17 años de edad en un encuentro contra el AC Milan con resultado final de 0-0.

Ahora, el regreso de Buffon se hizo realidad después de muchos años. Seguramente esta será su última aventura.