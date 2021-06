¿Sin Coca-Cola? Compañero de Cristiano en Juventus desvela su dieta 'secreta': "Siempre come lo mismo"

¿Alguna vez te has preguntado cuál es la rutina diaria de Cristiano Ronaldo, o al menos parte de ella? Daouda Peeters, jugador de la selección de Bélgica, comentó sus experencias con el crack portugués en la Juventus.

A pesar de formar parte del equipo Sub-23, siempre entrena con la escuadra absoluta turinés, donde suele compartir con CR7, quien mantiene una dieta simple, pero efectiva, junto a un trabajo de ejercicios placentero.

En una entrevista el medio HNL previo al duelo por los octavos de final de la Eurocopa entre Portugal-Bélgica, Peeters desveló alguno de los secretos del astro exReal Madrid que le han sido de utilidad para llegar a la cima.

"Siempre come lo mismo. Brócoli, pollo y arroz. Con litros de agua, ciertamente sin Coca-Cola ", comentó el futbolista de 22 años.

“Fui un rato al gimnasio y por supuesto Cristiano también estaba. Él no hace esos ejercicios abdominales por vanidad, sino porque ve su cuerpo como un instrumento de trabajo. No es el caso que Cristiano se para frente al espejo durante las horas. De todos modos, no tendría tiempo para eso. Cuando está en el club, es principalmente para entrenar. Realmente vive para su trabajo", contó sobre la rutina de trabajo de CR7.

Peeters y Ronaldo solamente han compartido escenario en una ocasión con la Juventus. "Me quedé impresionado. Cristiano tiene el cuerpo perfecto para un futbolista. Y aunque yo también soy bastante musculoso, ese día pensé; Todavía hay trabajo que hacer. Pero bueno, lo ha estado haciendo maniáticamente durante tantos años" , relató Peeters.

Finalmente, el joven belga se deshizo en halagos ante Ronaldo, quien asegura que desde ya está concentrado para el partido eliminatorio por la Eurocopa.

"Cristiano quiere ganar siempre y en todas partes. Hace crecer a los jugadores jóvenes. Realmente te involucra. Creo que es una característica muy buena".

"Es un tipo muy agradable, pero al mismo tiempo se toma el fútbol muy en serio. En el autobús no habla de casi nada más. Estará muy motivado para vencer a Bélgica. Como siempre lo está", culminó.