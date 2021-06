Panamá y México chocan en amistoso, pero el "Tri" se va a presentar con selección olímpica

Las selecciones de México y Panamá se enfrentan hoy (7:00 pm) en partido amistoso en el estadio Nissan de Nashville, Tennessee, como parte de su preparación para sus respectivos compromisos.

El equipo canalero, que dirige el hispano-argentino Thomas Christiansen se aproxima a jugar la Copa Oro de la Concacaf y el Tri, que conduce el argentino Gerardo Martino, avanza rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Ver: Hugo Sánchez estalla por el llamado de Funes Mori a la selección mexicana

Este será el partido número 22 entre ambas selecciones; el balance es de 14 victorias mexicanas, dos triunfos panameños y cinco empates.

El Tata al frente

Para el amistoso ante Panamá y el de tres días después contra Nigeria en el Coliseo de Los Ángeles, California, el 'Tata' Martino confeccionó una lista de 45 jugadores en colaboración con el mexicano Jaime Lozano, el entrenador de la selección que irá a los Juegos Olímpicos.

De ese grupo de 45 jugadores, algunos participarán en la Copa Oro y otros viajarán a Tokio; el partido contra Panamá será para este segundo grupo.

El juego amistoso entre mexicanos y panameños fue anunciado el 11 de mayo a nivel de selecciones absolutas y el 19 de junio se determinó que el Tri enfrentaría a la 'Marea Roja' con un representativo Sub-24 reforzado con tres futbolistas de mayor edad.

Al tratarse de un equipo Sub-24 y no Sub-23, la selección mexicana será dirigida por Martino y no por Jaime Lozano, además de que Soccer United Marketing, la empresa que gestiona y comercializa los partidos de México en Estados Unidos, exigió la presencia del 'Tata' en la banca.

"Sabíamos desde un inicio que el trabajo de la selección nacional mayor iba a ser muy complicado y que la olímpica es en realidad una Sub-24 con tres refuerzos, en realidad teníamos que preparar a dos selecciones mayores, una para Copa Oro y otra para las Olimpiadas", comentó Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. "El 'Tata' dirigirá a ambas", remató.

La era Christiansen



El 23 de julio de 2020, la selección panameña comenzó una nueva etapa con la designación del entrenador hispano-argentino Thomas Christiansen en sustitución del argentino Américo Gallego.

Con Christiansen, los canaleros han tenido hasta ahora un proceso de 11 partidos y el saldo ha sido favorable: siete victorias, dos empates y dos derrotas, pero el logro más significativo ha sido el pase al octogonal final del clasificatorio de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

"La Copa Oro es importante porque es una oportunidad para estar juntos, trabajar más y prepararnos para el octogonal", apuntó Christiansen con la atención fija en la eliminatoria mundialista que se jugará entre el 2 de septiembre de 2021 y el 30 de marzo de 2022.

"Queremos que Panamá juegue bien y que ponga intensidad en el juego", es la propuesta que Christiansen hizo semanas atrás antes de enfrentar por primera vez a México.

Sobre el hecho de que México va a jugar con la selección Olímpica, esto dijo el DT de Panamá: "Cuando salió el partido contra México no pensábamos que iba a ser ante una sub 23 pero igual lo vamos a tomar en serio. No es una falta de respeto".

Este partido se jugará a partir de las 20H00 locales (7:00 pm de Honduras) en el estadio Nissan, que tiene capacidad para 69.000 espectadores.

Alineaciones:

México: Francisco Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Erick Aguirre, Fernando Beltán, Luis Romo, Sebastián Córdova, Alexis Vega, Diego Lainez, Henry Martín. DT: Gerardo Martino.

Panamá: Luis Mejía, Francisco Palacios, Harold Cummings, Andrés Andrade, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Aníbal Godoy, Alberto Quintero, Édgar Bárcenas, José Luis Rodríguez, José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.