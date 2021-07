Alboroto en el Barcelona: Estrellas Griezmann y Dembélé son acusados de racismo ante asiáticos y alzan la voz

Snapchat, esa polémica app que tantos problemas ha causado desde su lanzamiento, continúa haciendo estragos a los famosos tras la divulgación de un video personal grabado en 2019 en un cuarto de hotel por las estrellas del Barcelona, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé.

Lo que pasó en el video está siendo criticado por miles de usarios que han atacado a los franceses del club azulgrana al estos realizar supuestos comentarios racistas hacia los empresarios asiáticos dueños del videojuego PES, la competencia de FIFA que tiene como aliado al Barcelona.

En clip se muestran a Griezmann y Dembélé riendo mientras ven a los japoneses, y comentan lo siguiente: "Todas estas caras feas solo para que puedas jugar al PES, ¿no te da vergüenza?", al igual que, "¿En qué idioma están hablando?". "Ching Chong", remedaban mientras se reían.

Ante el enfado de los usuarios, ambos jugadores alzaron la voz y dejaron en claro que sus comentarios no fueron destinados hacia la discriminación, defendiéndose de todos quienes los acusan de racistas cuando estaban junto a los japoneses que instalaban un equipo.

Las defensas de los futbolistas

"Siempre he estado comprometido contra cualquier forma de discriminación. Durante los últimos días, algunas personas han querido hacerme pasar por el hombre que no soy. Rechazo firmemente las acusaciones que se me han hecho y lamento haber podido ofender a mis amigos japoneses", dijo Antoine en Twitter.

"Durante los últimos días, ha circulado por redes sociales un vídeo privado que data de 2019. La escena se desarrolla en Japón, pero podría haberse desarrollado en cualquier parte del planeta, yo habría utilizado las mismas expresiones. Estas expresiones no estaban dirigidas hacia ninguna comunidad en concreto. A veces utilizo este tipo de expresiones en privado, con amigos, sin importar su origen. Ahora este vídeo se ha hecho público, y entiendo que pueda herir a las personas presentes en las imágenes. De hecho, les presento mis más sinceras disculpas", pidió perdón Dembélé en una historia de Instagram.