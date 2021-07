Alucinante: La exorbitante cifra que Messi ha dejado de ganar diariamente con el Barcelona tras desvincularse

La libertad le está saliendo cara a Lionel Messi. El astro argentino se encuentra en Rio de Janeiro para disputar este sábado la final de la Copa América ante Brasil, dejando su futuro contractual en el aire.

El '10' dejó de ser jugador del Barcelona el 1 de julio al terminar su contrato y actualmente se encuentra como agente libre, por lo que ha dejado de recibir un inmenso sueldo por día según lo revelado por el diario francés L'Equipe.

De acuerdo con lo informado por 'El Mundo' en el mes de enero, Messi se embolsaba 138,90 millones de euros por temporada, a lo que el medio galo decidió sacar la calculadora y decifrar la gigante cantidad de dinero que el argentino está perdiendo cada 24 horas al estar desempleado: 100 mil euros.

Lionel Messi no tiene vínculo contractual con el Barcelona por primera vez desde al año 2000. De esta manera, ha renunciado a un salario enorme. Leo aún no renueva con el Barcelona, aunque esto no es algo que pueda afectarle ecónomicante, es más, es una situación que deja bien parado al club blaugrana en el sentido financiero, pues se librarían del gigante pago hacia su máximo ídolo en la historia, aunque el presidente Laporta desea que este se quede.

"Me gustaría decir que ya está hecho, pero no es así. Las conversaciones van bien, pero no está cerrado. La idea es cerrarlo lo más pronto posible. Le conviene a él y también a nosotros porque si resolvemos este asunto otros se solucionarían más rápido. Estamos confiados porque él se quiere quedar", reveló Laporta a principios de julio.