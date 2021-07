El primer día de Memphis Depay en el Barcelona: Sus declaraciones y pruebas médicas

Memphis Depay ya está en Barcelona. El nuevo fichaje barcelonista ha llegado este lunes a la ciudad condal, después de ser anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona el pasado 19 de junio.

Hay que recordar que Memphis llegó una vez acabado su contrato con el Olympique de Lyon, y firmará contrato hasta la finalización de la temporada 2022/23.

El nuevo fichaje del Barcelona ha llegado este lunes al mediodía y próximamente se reincorporará a los entrenamientos bajo las órdenes de Ronald Koeman, para conocer así a sus nuevos compañeros.

Justamente un mes después del anuncio, el holandés aterriza en Barcelona tras disputar la Eurocopa con la selección de los Países Bajos junto con su nuevo compañero Frenkie De Jong, donde cayeron eliminados en los octavos de final ante la República Checa. Depay disputó los cuatro partidos (327 minutos) en los que marcó dos goles y repartió dos asistencias.

El delantero ha comentado sus primeras impresiones a los micrófonos de Barça TV, destacando ser "muy feliz" y tener "muchas ganas de ir al Camp Nou y conocer a todo el mundo que forma parte del Barça".



Depay y su primer día con el FC Barcelona.

Como objetivo, ha comentado que llega a Barcelona "para ganar muchos títulos" y que se encuentra muy contento de poder reencontrarse con Koeman: "Él me dio confianza cuando estaba lesionado y me vio recuperarme. Me ha apoyado para venir aquí, al club más grande del mundo, y estoy preparado para dar lo mejor de mí".

Posteriormente, el jugador se ha dirigido hacia el Hospital de Barcelona y hacia la Ciudad Deportiva Joan Gamper para pasar la revisión médica y empezar a conocer, así, las instalaciones azulgrana.