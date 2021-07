"Ya no es de clase internacional, sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado"

Toni Kroos decidió dejar la selección de Alemania tras la Eurocopa, donde los teutones cayeron eliminados en la fase de octavos de final ante Inglaterra.

El jugador alemán entendió que su etapa terminó y decidió dar un paso al costado. Lothar Mathäus, ex jugador también de 'Die Mannschaft' criticó a su compatriota.



"Personalmente, no tengo nada contra él, pero no estoy de acuerdo con su estilo de juego. Pudimos ver en la Eurocopa que no se trata solo de la velocidad del jugador, sino también de la del balón. Lo hace bastante bien con uno o dos contactos, pero, cuando golpea el balón, pierde velocidad nuevamente porque apenas hay ganancia de espacio y el ritmo se ralentiza", comenzó diciendo.





Para Matthäus, Kroos ya no es un jugador de talla internacional, porque despareció después de hacer "partidos buenos y sobresalientes".

Antes en unas declaraciones que recogió el SportBild lo acusó de "no haber podido liderar al equipo" y lo atacó: "Se ve a sí mismo mejor de lo que yo le califico. He echado de menos la pasión, el fuego y los pases verticales. Todos los contactos con el balón no ayudan, es bonito verlo, pero no es efectivo. Sus pases rasos y sus centros largos son como su peinado: bonitos y limpios, totalmente correctos".