Cristóbal Soria sufre incómodo momento en plena transmisión de El Chiringuito; tuvieron que detener el programa

Cristóbal Soria es uno de los rostros más populares del famoso programa español 'El Chiringuito'. El sevillano es muy conocido por sus polémicas declaraciones y por su enorme admiración hacia Leo Messi.

Soria canta para Honduras su canciones de CR7 y Vinicius

Pero Soria vivió un momento incómodo durante el show del lunes, pues sufrió un fuerte tirón en plena transmisión en vivo y necesitó la asistencia de su compañero Jaime Astrain.

Mientras debatían con Óscar Pereiro sobre el futuro de Antoine Griezmann, quien estaría en la lista de salidas del FB Barcelona, Soria mostraba gestos de dolor hasta que uno de sus colegas se dio cuenta de lo que ocurría con él y tuvieron que detener el programa para asistirlo.

''Tírame de la punta, por favor'', le pidió Soria a Jaime Astrain. ''Me he hecho esta tarde 21 kilómetros y no he estirado como debería'', añadió, acusando la fatiga física como origen del problema.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y el sevillano se pudo recuperar de su lesión y proseguir con el programa.

Soria aseguraba más tarde que Griezmann es un gran jugador, pero que no está capacitado para ''tirar del carro'' en el Barcelona y jugar al lado de Messi.