Un remolino interrumpe la final de un partido y así lo narraron en vivo: ''¡Se lo comió al árbitro!''

Tremendo susto fue el que se llevaron los jugadores del Chapecoense y Chelsea, cuerpo arbitral y narradores que estaban transmitiendo en directo la final de un torneo amateur de Bolivia llamado Liga de Achocalla.

Gran show de Ronaldinho y le coquetea a una periodista

Los futbolistas estaban alineados en la mitad de la cancha para iniciar el tradicional saludo cuando se presentó un remolino que obligó a que todos salieran corriendo del lugar.

Los dos conjuntos estaban a punto de disputarse el título cuando este fenómeno natural interrumpió en el campo y lo atravesó de punta a punta. Los futbolistas se apartaron para evitar quedarse en el medio del torbellino.

Mientras esto acontecía, el narrador del duelo continúo haciendo su trabajo: ''Uy, ahí está un remolino en el campo de juego, para que ustedes lo vivan en vivo y en directo''.

El silbante no pudo escapar a tiempo y el ralator dijo: ''Se lo va a comer al árbitro, se lo comió nomás. Vuela algo, vuela una cosas más, espero que no llegue para acá, espero sostener todo lo que tenemos en nuestro lugar. Primera vez que se vino un remolino en vivo y en directo. Esto no era un tornado''.

La anécdota del exfutbolista que besó a Ibrahimovic en la boca

Afortunadamente, el juez central solo perdió parte de su indumentaria y no se reportó ningún herido. Se puede apreciar la violencia del viento haciendo volar vestimentas y el sonido de una puerta al caer.

Cuando todo volvió a la calma se dispusieron a comenzar con la final, en la que Chapecoense venció por 2-0 al Chelsea y terminó conquistando el campeonato. Lo que ocurrió en la previa queda como una inolvidable anécdota.

''Diablo de polvo''

El fenómeno ocurrido se le conoce como 'diablo de polvo' y es una columna de aire y tierra de poca duración que se forma con el cielo despejado, en lugares con poca vegetación con altas temperaturas.

También se le conoce como 'tolvanera' o 'fuerte torbellino'. Sus tamaños pueden variar, medio metro de ancho por unos pocos metros de altura a grande más de 10 metros de ancho y 1000 metros de alto.