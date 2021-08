Laporta presenta el nuevo fichaje del Barcelona y su imperdible reacción sobre la posible marcha de Messi

El FC Barcleona presentó este lunes a Emerson Royal como uno de sus refuerzos de cara a la próxima temporada. El lateral brasileño llega procedente del Betis y estampó su firma hasta el 2024.

La casona de Messi en Miami y cuánto pagó por ella

Joan Laporta acompañó al jugador durante el evento que se celebró en el Camp Nou. Emerson se mostró muy feliz por formar parte de uno de los mejores clubes del mundo y aeguró que llega para pelear por un puesto.

''Para mí es un orgullo estar aquí, he trabajado mucho desde los nueve años y tengo que dar las gracias al Atlético Mineiro por formarme y hacer que mi trabajo sea positivo para estar aquí. La etapa en el Betis también me ha cambiado mucho porque no es lo mismo el fútbol brasileño que el europeo. Es todo un honor defender está camiseta (del Barcelona) y lo dare todo por ella'', comentó.

Seguidamente, Laporta tomó la palabra, le dio la bienvenida y se refirió a la noticia que realmente están esperando todos los aficionados azulgranas: la renovación de Leo Messi.

''El objetivo es que Messi se quede en el Barça y que lo veamos en el Trofeo Joan Gamper. Los jugadores que se van incorporando los estamos haciendo respetando el fair play financiero. Luego también queremos que LaLiga sea más flexible para tener más posibilidades de incorporar más fichajes. El tema de Leo veo que va bien y estamos intentando resolver cuestiones por ambas partes'', explicó el presidente catalán.

Ronaldinho aconseja a Messi por su futuro en el Barcelona

Y añadió: ''Todos queremos a Messi en la Liga. Es increible tenerlo con nosotros porque eso hará que muchos espectadores y amantes del fútbol puedan ver al mejor jugador de la historia''.

Sobre la posibilidad de que el astro argentino se marche, Laporta contestó: ''Yo se que Leo quiere quedarse y valoro mucho este hecho. Esto es de agradecer porque lo pone todo bien encaminado. Yo duermo muy bien por las noches y con dulces sueños sobre Messi''.

El mandatario del Barcelona cerró con unas palabras para Emerson: ''Espero que nos ayudes mucho, es importante para nosotros el compromiso, el respeto por los rivales y por tus compañeros. Eso cumple con todos los requisitos para ser un jugador del Barça y espero que puedas conseguir muchos títulos con nosotros''.