David Faitelson "reprende" a Hugo Sánchez por proponer que Real Madrid fiche a Lionel Messi

El adiós de Lionel Messi del FC Barcelona sigue causando mucho asombro en el mundo del fútbol, nadie esperaba la noticia que le dio vuelta al globo terráqueo.

Ahora bien, desde su salida se comenzaron avizorar las posibilidades que tiene Messi de fichar por oro club y Hugo Sánchez, ex jugador del Real Madrid lo propuso para el equipo blanco.



David Faitelson no lo perdonó y lo "reprendió" en pleno programa en vivo de Fútbol Picante. El Pentapichichi aseguró que sería ideal que el conjunto blanco junte a Leo y Mbappé.





"Una idea para el Real Madrid, juntar a Messi con Mbappé, y con la remodelación del Santiago Bernabéu con Messi, la próxima temporada (…) Yo no me fío de nadie. Pues a mí me gustaría verlo jugar en el Real Madrid primero, ya después, pues podría ser… realmente me da lo mismo, lo que quiero es seguir viéndolo a él jugar, que sea feliz".



Luego de esas palabras, David Faitelson lo interrumpió y "regañó", asegurando que debe haber códigos entre ambas instituciones.

"No, no, no, eso no se hace, es como tampoco nunca te hubiera visto a ti jugar en el Barcelona, entiendo que en algún momento te quisieron, pero después de tu época en el Madrid, hay códigos que no se pueden romper Hugo; Messi no puede jugar en el Real Madrid", respondió Faitelson.