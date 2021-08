Histórico equipo inglés inscribe al cantante Ed Sheeran para la nueva temporada: "Quiero vernos ascender"

El amor que tiene Ed Sheeran por la música es igual de grande del que tiene por el fútbol, y es que, ni aunque el cantante estuviera "Thinking Out Loud" ante el mundo se creería que el famoso pelirrojo inglés forma parte de un histórico club del Reino Unido.

Se trata del equipo Ipswich Town Football Club, una institución perteneciente a la tercera división inglesa, Football League One. Ed hace unos meses llamó la atención al convertirse en nuevo patrocinador de la camiseta del equipo y ahora es el protagonista al ser inscrito para la próxima temporada con dorsal incluido.

"Ed Sheeran puede estar acostumbrado a ser el número uno, ¡pero es el 17 el que está al lado de su nombre en el listado oficial de Town para la temporada 2021/22!", publicó el club vía Twitter.

Ante ello, el múltiple ganador de Grammys comentó a The Sun que se siente honorado por lo realizado por su equipo favorito y que pensaba al principio que todo era un broma.

"Cuando el Ipswich me lo hizo saber la idea que tenían pensé que era una broma, pero me encanta. Creo que va a ser una temporada increíble y me siento orgulloso de poder formar parte de ella", dijo el cantante.

Lo que Sheeran más quiere es ver al Ipswich ascendiendo a la Championship inglesa, por lo que solo verá los juegos del equipo desde las gradas, aunque eso era algo que muchos ya teníamos en claro.

"Espero que este dorsal sea solo honorífico, porque quiero vernos ascender y eso no va a suceder si estoy jugand", dijo.

Posteriormente, el club respondió que lo que hicieron con Ed es solamente "nuestra manera de agradecerle su apoyo y esperamos darle la bienvenida a Portman Road esta temporada".