Fue maestro de Messi en el Barça y queda devastado: ''Qué dolor imaginarte con otra camiseta; te quiero, hijo''

Samuel Eto'o fue junto con Ronaldinho uno de los ''padres'' futbolísticos de Leo Messi cuando el argentino daba sus primeros pasos en el FC Barcelona.

Tras 20 años en la entidad calatana, el '10' se marcha tras no concretar el acuerdo con el presidente Joan Laporta y el exdelantero camerunés expresó su dolor porque ya no lo verá de azulgrana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Eto'o colgó un sentido mensaje con una imagen en la sale junto al rosarino. ''Qué dolor imaginarte con otra camiseta. Te quiero, hijo'', escribió.

Para el africano es muy difícil ver a Messi con la camiseta que no sea la del Barça y más que con la del PSG, un club que ha rivalizado mucho con el cuadro catalán dentro y fuera del campo en los últimos años, y que le ha ganado varias batallas, más en fichajes que en la cancha.

Cabe recordar que Eto'o era uno de los fieles creyentes de que el argentino se quedaría. ''No me imagino a Leo con otra camiseta. Barcelona es su club, su casa, su amor. No creo que su continuidad pase por una cuestión de dinero'', aseguraba el pasado mes de junio.

Incluso, el exjugador dijo que en caso de que Messi se marchara, deberían de cambiarle el nombre al equipo. ''El Barcelona es Messi y creo que, si Messi decide marcharse, tenemos que intentar buscar otro nombre al Barcelona''.