Iniesta: "Será difícil ver a Leo Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona"

Andrés Iniesta se marchó en 2018 del FC Barcelona para irse al Vissel Kobe japonés. El centrocampista español, de 37 años, ha prorrogado dos temporadas más su contrato con el equipo japonés, hasta 2023, "que seguramente pueda ser el último", afirma en una entrevista a la AFP.



Tres años después, ha sido el turno de otro emblema del FC Barcelona, Leo Messi, el que se marcha, como antes se fueron Xavi Hernández o Carles Puyol. "Será difícil verlo con otra camiseta", afirma Iniesta, horas antes del posible anuncio de su fichaje por el París Saint Germain.



¿Cómo ha vivido la marcha de un símbolo barcelonista como Messi?



No sé si la palabra es sorpresa ya que al final Leo representa al Barça, después de tantos años y tantas cosas. Será difícil verlo con otra camiseta que no sea la del Barça, pero a veces se dan estas circunstancias. No sé interiormente lo que ha pasado y cómo ha ido, pero es una situación que habrá que asimilar.



¿Qué ha significado Messi para el Barcelona?



Ha sido todo. Es un jugador que trasciende. No he visto un jugador cómo él. No lo he visto y no creo que lo llegue a ver. Hacer lo que hace y durante tanto tiempo...





¿Cómo ve al Barcelona de cara a la nueva temporada?



El año pasado ya se dio que llegó un entrenador nuevo y otras cosas nuevas. Todo necesita un poco de adaptación. El año pasado ocurrió eso y este año, dentro de la singularidad importante que es no contar con Leo, el Barcelona seguirá siendo uno de los equipos fuertes, de los que tienen que estar arriba. Confío que sea así. Hay gente nueva que ha venido, que va a aportar muchas cosas.



Cuando termine este nuevo compromiso con el Vissel Kobe, en 2023, tendrá usted 39 años. ¿Será su último contrato?



El tiempo en este caso corre en mi contra. Cada año cuesta más, cada año las cosas van siendo más complicadas, pero mientras tenga esa ilusión de ir a entrenar e ir a jugar, será hasta que dure. Igual que sentí que no podía estar más en el Barça, pues habrá un momento en el que diga, se ha acabado. Si me preguntas si es mi último contrato, te diría que seguramente pueda ser el último, aunque el año que viene no sabemos qué pasará.



¿Y después volverá al Barcelona, volverá a casa?



No se sabe. A mi evidentemente me gustaría volver. He estado muchísimos años allí. Es mi casa y me gustaría estar donde uno se ha sentido querido, respetado y bien. Lo que pasa es que yo he estado como futbolista. Mi siguiente paso no sé cuál será. No sé si seré entrenador, director deportivo o no seré nada de eso. El futuro dirá dónde estoy, pero si me preguntas si me gustaría volver, diría que sí porque Barcelona es nuestra casa.



¿Pero cuando se fue usted hubo algún tipo de compromiso para su vuelta?



No, porque no te puedes comprometer en ese sentido. Las personas, tipo Puyi (Carlos Puyol), tipo Xavi (Hernández), tipo Víctor (Valdés), tipo (Gerard) Piqué, tipo Busi (Carlos Busquets), gente que hemos estado toda la vida, entre comillas, tendríamos que caer ahí, pero no te puedes comprometer. No te pueden prometer que en siete años vas a estar en un sitio, porque nadie sabe quién va a dirigir el club, nadie sabe qué vas a hacer tú, nadie sabe si te vas a preparar a esto o lo otro. El tiempo dirá.





¿Tampoco sabe si va a decidirse a ser entrenador?



No lo sé. Unas veces me llena o me llama ser entrenador, otras veces me paro y digo pues no. Sí que me gustaría prepararme y sacar el carnet de entrenador y luego ya se vería.



¿Se puede repetir que un día este equipo que ha dado tantos títulos al Barcelona coincida dirigiendo o entrenando?



Seguramente se dé. Puyi si no recuerdo mal ha estado en algún momento en el club, Xavi si surge la oportunidad podrá estar. Que coincidamos todos también es difícil, ya no solo por los cargos, sino también por las diferentes circunstancias, pero sin duda que somos gente que hemos vivido eso, que queremos al Barça y eso es importante.



¿Esta temporada la selección española de Luis Enrique ha llegado a semifinales de la Eurocopa. ¿Cómo la ve de cara al Mundial de Catar?



Tengo mucha confianza en Luis Enrique y en el grupo de trabajo que tiene, porque lo he vivido y porque sé que las cosas las van a hacer bien. En el Mundial, van a ser competidores seguro, como lo han sido en esta Eurocopa, donde no empezó de la mejor manera y por muy poco no se metió en la final. Ha pasado el periodo de adaptación, que siempre es necesario y a partir de ahí yo tengo mucha confianza en el seleccionador y en el grupo de jugadores.