La polemica reacción de periodista de ESPN luego de la entrevista que Messi le dio a Ibai Llanos en París

Ibai Llanos fue uno de los protagonistas durante la presentación de Messi como nuevo jugador del PSG. El joven streamer español recibió la invitación del argentino para que fuera testigo de uno de los momentos más históricos del fútbol.

La increíble aventura de Ibai Llanos con Messi en París

Llanos estuvo en el Parque de los Príncipes viendo como el delantero se vestía con los colores del conjunto parisino y posteriormente el jugador le brindó una pequeña entrevista cuando se dirigía a los vestuarios.

Tras lo ocurrido hubo mucha polémica porque un grupo de periodistas españoles se sintió amenazado porque un streamer tuviera la posibilidad de entrevistar a Leo mientras ellos tienen que realizar todo un complejo trabajo para hacerlo.

Jorge Ramos, periodista de ESPN, se pronunció sobre ese episodio y lanzó un dardo contra el rosarino, aunque felicitó a Llanos por todo lo que está logrando a través de su plataforma de Twitch.

''Ibai, a ver... ¿qué hace esta gente? Yo, ustedes, los periodistas que nos dedicamos y que hemos entregado la vida a esta profesión, tenemos que hacer unos trabajos enormes para poder hablar con los jugadore'', comenzó diciendo el reportero uruguayo. Y añadió: ''Yo alguna vez hablé con Messi y le hice una entrevista. Y hace 12 años que no hablo con Messi''.

Ibai cuenta cómo fue la cena de despedida de Messi

Seguidamente, Ramos aseguró que le tenía envidia a Llanos porque sin ser periodista estuvo disfrutando de la presentación de Messi en París y hasta tuvo la oportunidad de charlar con él.

''Los jugadores ahora ya no eligen el periodismo que habla de fútbol para hacer entrevistas. Yo lo envidio a Ibai y lo felicito. No se compromete con opinión, pero yo no sé, estos empiezan a aparecer y seguramente van a parecer otros de nuevo'', comentó.

''Lo cierto es que Ibai está en las portadas de todos los diarios latinoamericanos. Yo lo felicito. Dicen que no hay envidia buena, yo lo envidio porque a mí me encantaría hablar con Messi, pero antes tendría que ir a París'', cerró Ramos.