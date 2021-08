¿Cuándo jugará Messi con el PSG? La respuesta de Pochettino y confirma lo que pasará con Mbappé

Mauricio Pochettino compareció en rueda de prensa previo al partido de este sábado que enfrentará el PSG contra el Estrasburgo por la jornada 2 del fútbol francés. El entrenador argentino habló sobre lo que pasará con Mbappé, la ausencia de Ramos y adelanta que Messi aún no está listo para debutar.

Messi en el PSG

''Despierta un estado positivo de muy buena energía, todos hemos sentido eso, también la ciudad y la afición. Los entrenadores siempre queremos tener ese problema de confeccionar los equipos, con jugadores de primer nivel, y así tomar decisiones, estamos para eso''.

Su llegada al equipo

''Todo comienza con el comunicado del Barcelona, y desde ahí empezó la comunicación, y quiero resaltar el gran trabajo del club, del presidente y del director deportivo, que en pocos días han hecho posible una operación de este calibre. Son esas cosas que tienen un valor enorme. Todos estábamos en la misma línea con respecto a su llegada''.

¿Cuándo jugará Messi?

''Es su segundo entrenamiento después de un mes desde que jugó el último partido en la final de la Copa América, así que vamos a ir paso a paso, conociéndonos, la prioridad es que se sienta bien y cuando esté en las mejores condiciones podrá debutar''.

El momento de Messi

''No puedo compararlo con cómo era hace unos años, puedo hablar de cómo está ahora, lo veo feliz, contento, con una energía increíble y eso es positivo. Soy su entrenador, pero también soy argentino, y uno siempre admira a los jugadores así. Es una persona muy madura, con el jugador que todos conocen, y espero que logremos disfrutar todos''.

Futuro de Mbappé

''¿Mbappé con nosotros en tres semanas? No tengo nada que decir respecto a lo que ha dicho el presidente. Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo''.

Consejo a Mbappé para que se quede

''Yo no soy consejero, soy entrenador y quiero tener a los mejores, aquí no hay 'overbooking' de cracks ni de nada. Todos saben que Messi es uno de los mejores, lo decíamos cuando no estaba y ahora. Pero tenemos diferentes jugadores que están entre los mejores, como Kylian, y otros muchos con enorme talento, y nuestro trabajo es que la energía fluya y todos trabajen para competir de la mejor forma. Lo que ha despertado Leo en la gente también ha pasado con sus compañeros de ahora''.

La presión

''No siento ni más ni menos responsabilidad que en otros proyectos. Aquí la responsabilidad es ganar siempre, y si no lo haces estarás en problemas. Estamos disfrutando, aún no tenemos un equipo, tenemos muchos nombres que brillan por sí solos, y nuestro reto es que se comporten como equipo''.

La confección del 11 titular

''Vamos despacito, de momento hay cosas antes que solucionar para llegar al dibujo, eso llegará más tarde''.

''Creo que todo el mundo lo ha visto, casi parecía la casa de 'Gran Hermano' estos días el club. Leo ha tenido un gran 'feeling' con todos y estamos contentos por el recibimiento que ha tenido''.

Sergio Ramos

''Está retomando paulatinamente los entrenamientos, se prevé la vuelta a la competición tras el parón internacional (por lo menos un mes de baja)''.