Ancelotti deja las cosas claras: el fichaje de Mbappé, la inminente baja y... ¿se alegra por la marcha de Messi?

El Real Madrid arranca este sábado LaLiga 2021-22 ante el Alavés y Carlo Ancelotti compadeció ante los medios sobre este nuevo desafío. El entrenador habló de los jugadores que siguen sin estar inscritos, como es el caso de Odegaard, que huele a salida inminente.

Asimisimo se refirió sobre la posibilidad de incorporar a Mbappé por la relación que comparte con el presidente del PSG, el papel de Gareth Bale en el equipo y la sorpresiva marcha de Messi.

Estado físico de la plantilla

''Hemos hablado con los jugadores y hemos puesto una pretemporada con mucha carga. Ha salido todo bien. Estamos recuperando jugadores importantes. Hemos tenido un problema con Marcelo, pero espero que lo podamos solucionar pronto''.

Posible baja de Marcelo

''Miguel (Gutiérrez) es un lateral con talento, que ya ha jugado algunos partidos y que no tiene problemas para jugar en el Madrid. Podría reemplazarlo''.

Hazard

''Está listo para jugar y estoy seguro de que va a volver a su mejor condición''.

Odegaard, uno de los tres jugadores que aún no están inscritos

''El tema de Odegaard, como el de Vallejo, se debe a una circunstancia del momento. No tenemos el periodo de inscribir a todos. Mañana puede cambiar. La fecha definitiva es el 2 de septiembre. Yo le he dicho a Odegaard que hay ocho jugadores en su posición, pero no es definitivo. Tenía que elegir''.

Isco

''Se ha presentado y ha trabajado bien, con entusiasmo. Yo no puedo comparar con lo que ha pasado años atrás, pero yo ahora veo un Isco que puede competir con cualquiera para jugar''.

El papel de Bale

''Es un gran jugador, todo el mundo lo sabe. Puede que en el último periodo no lo hiciera bien, pero la evaluación es muy buena en estos primeros días. Luego el juez es el campo, no el entrenador. Si lo hace bien en el campo va a jugar y si no no lo hace, no va a jugar. Aquí hay mucha competencia y la competencia es muy buena para la motivación''.

El mercado del Madrid

''La plantilla es muy buena, pero el mercado está abierto. No puedo decir que no vayamos a hacer nada. Igual algunos jugadores piden salir. La plantilla me gusta''.

Pelearán por la Champions

''No es imposible ganar la Champions. La plantilla del Madrid es muy fuerte, es una plantilla que puede competir contra los mejores del mundo. Si los jugadores dan el cien por cien de su calidad vamos a competir contra todos''.

Mbappé

''Lo siento, pero no voy a hablar de esto. Con el presidente hablo todos los días y hablamos de todo. No me gusta hablar de los que no están. Me gusta mucho esta plantilla, porque es una buena mezcla de veteranos, jóvenes... He descubierto jovenes muy interesantes como Miguel, Blanco, Arribas, Marvin... Y luego veteranos como siempre. He visto a Modric con un gran entusiasmo, a un Casemiro que ha mejorado mucho... No me parece correcto hablar de los que no están''.

Usted conoce a Al-Khelaifi, ¿abrirá las puertas para negociar?

''Sigo teniendo una buena relación con él, me dio una gran oportunidad de conocer ese club. Pero yo no sé lo que piensa de Mbappé''.

El adiós de Messi del Barcelona

''Me ha sorprendido porque es la bandera del Barça desde niño, pero llevo 42 años en el mundo del fútbol y he visto muchos cambios de camiseta. Yo respeto la decisión que ha tomado de irse al PSG''.

¿Se alegra de la salida de Messi?

''Tenemos que competir contra el Barça, pero este año sin Messi siempre es el Barça. Es uno de los mejores equipos del mundo. Con Messi o sin él, para nosotros no cambia, lo que tenemos que hacer es intentar ganarles''.

Falta de gol en la pretemporada

''Es un problema que hemos tenido, es verdad. Estamos trabajando sobre lo colectivo, para crear mejores ocasiones de gol, y en lo individual, para que jugadores como Vinicius, Rodrygo o Jovic marquen más goles''.