¿Sigue siendo atractiva sin Messi? Los fichajes a seguir en la Liga Española en la temporada 2021/22  

A pesar de las salidas de numerosas estrellas, con Sergio Ramos, Raphael Varane y Lionel Messi a la cabeza, el campeonato de España se ha recuperado con algunas figuras capaces de atraer la atención esta temporada en La Liga.

Bartomeu rompe el silencio y responde de forma dura a Laporta que lo acusó de mala gestión en Barcelona



Aquí están cinco fichajes estelares para seguir en una temporada 2021/22 que comienza el viernes:



Erik Lamela

El Sevilla enseña los colmillos: el equipo de Julen Lopetegui, principal alborotador en la batalla por el título liguero y con un recorrido muy digno en la Liga de Campeones la temporada pasada, se ha reforzado este verano con la llegada del extremo derecho internacional argentino Erik Lamela.



Tras llegar libre procedente del Tottenham, Lamela (29 años) firmó hasta 2024 para intentar relanzar su carrera en España, después de ocho temporadas en Inglaterra. Compensará la salida del prometedor Bryan Gil, que ha hecho el camino inverso hacia el Tottenham (por 25 millones de euros -29 millones de dólares- más bonus). En Sevilla se reencuentra con la colonia de internacionales argentinos compuesta por Lucas Ocampos, Papu Gómez y Marcos Acuña.





Sergio Agüero

Otra estrella argentina que ha hecho el viaje de Inglaterra a España ha sido Sergio Agüero. El delantero decidió regresar a España, donde explotó vistiendo los colores del Atlético de Madrid (2006-2011), uniéndose al Barça tras llegar libre después de una década en el Manchester City.



A los 33 años, también él busca relanzar su carrera con un nuevo desafío en el Barça, después de varias campañas marcadas por las lesiones. Y sobre todo soñaba con jugar junto a su gran amigo y compatriota Lionel Messi, que finalmente voló a París.

La primera convocatoria de Ancelotti con el Real Madrid para la Liga Española: tres sorpresas



Sin embargo, habrá que esperar antes de ver a Agüero en los terrenos de juego: el atacante sufrió una lesión en el gemelo derecho durante el entrenamiento del fin de semana pasado, y no estará disponible hasta mediados de noviembre.



Memphis Depay

El Barça ha fichado inteligentemente este verano. Con graves problemas económicos, el club azulgrana logró hacerse con los servicios de Memphis Depay, otro delantero de clase alta que llegó libre a Can Barça.



El atacante holandés, objetivo del ex seleccionador Oranje y actual entrenador del Barça Ronald Koeman desde el verano pasado, se unió al Barça después de cuatro temporadas en Lyon, donde hizo historia del club francés.



Y antes del comienzo de la temporada, Depay ha dado buena muestra de lo que es capaz de hacer: en los cuatro partidos amistosos de la pretemporada del Barça, Memphis ya ha marcado tres goles.



Rodrigo De Paul

El actual campeón de liga sigue hambriento: tras una temporada sólida, el Atlético Madrid selló el fichaje del verano más caro de España, consiguiendo al centrocampista internacional argentino del Udinese Rodrigo de Paul (27 años) por 35 millones de euros.



El público español ya lo conoce bien: jugó en Valencia entre 2014 y 2016 antes de partir hacia el noreste de Italia. En el Udinese, De Paul ha adquirido una dimensión totalmente diferente: su valor se ha multiplicado por diez, pasando de 3 millones de euros a 35 millones de euros (de 3,5 a 31 millones de dólares), y los focos se centraron en él en julio, cuando dio la asistencia decisiva para el gol de Ángel di María en la final de la Copa América, donde Argentina se proclamó campeona contra Brasil (1-0).





Seguido por su compatriota Diego Simeone desde hace varios años, De Paul (34 goles y 37 asistencias en cinco temporadas en Italia) ha sido fichado para ayudar a la línea de ataque, justo después de que el ahora centrocampista rojiblanco lograra muy buenos números la temporada pasada (9 goles y 11 asistencias).



David Alaba

David Alaba, el único refuerzo de un Real Madrid en plena transición (sin contar los jugadores que regresan tras cesión), ya ha comenzado a seducir a los aficionados.



Tras llegar libre después de diez años en el Bayern Múnich, Alaba (29 años) está en Madrid para reforzar una línea defensiva alterada después de las salidas de Raphaël Varane y Sergio Ramos. Alineado como defensa central en el partido amistoso contra el AC Milan el domingo, Alaba logró contrarrestar las ofensivas italianas en un encuentro que concluyó sin goles (0-0).



Su experiencia y su polivalencia (puede jugar de defensa central, como lateral o, incluso, de centrocampista) deberían ayudar mucho a levantar de nuevo a este Real Madrid en reconstrucción, obligado a mirar siempre a lo más alto tanto en España como en Europa.