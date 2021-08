Barcelona logra inscribir a Memphis Depay y Eric García gracias al tremendo gesto de Piqué

El Barcelona finalmente anunció este sábado que ha logrado inscribir a los jugadores Mamphis Depay, Eric García y Rey Manaj a la liga española y todo fue posible gracias al enorme gesto de Gerard Piqué.

Emotivo mensaje de Piqué a Messi en su despedida

Y es que el polémico defensor demostró que le tiene un gran amor al club y aceptó bajarse considerablemente la ficha, aunque no han especificado el porcentaje de reducción que acordaron ambas partes.

''El FC Barcelona ha podido inscribir a Memphis, Eric Garcia y Rey Manaj en Liga de Fútbol Profesional. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo'', comunicó el equipo catalán.

De este modo Ronald Koeman podrá contar con todos los jugadores disponibles de cara al partido de este domingo contra la Real Sociedad, correspondiente a la primera jornada de la competición.

Por otra parte, la entidada azulgrana sigue trabajando conjuntamente con Busquets y Jordi Alba para que también se rabajen el sueldo por la situación que viven actualmente. En este sentido cabe destacar que la predisposición por parte de ambos jugadores es total y absoluta.

Ventas y cesiones

Además de la rebaja salarial que ha aceptado Piqué también han sido importantes los ingresos que ha percibido el Barça por la venta de futbolistas.

Arturo Vidal presume de sus ligas y Piqué le responde

La venta de Todibo al Niza supuso al club ingresar 8 millones de euros, la de Junior Firpo al Leeds United, 15 millones, la cesión de Trincao al Wolverhampton, 6 millones, el traspaso de Aleñá al Getafe, 5 millones y el de Konrad al Marsella, 3,5 millones.

En total suma una cifra de 37,5 millones de euros en lo que llevamos de mercado de verano que, junto a la revisión de la baja de sueldo de Piqué, van a permitir que los fichajes puedan estar a disposición de Koeman.

Con el Kun Agüero no hay prisa porque está lesionado hasta noviembre, y Emerson ya estaba inscrito porque LaLiga no lo considera un fichaje sino un regreso. La institución, no obstante, sigue trabajando para ceder a Umtiti y Pjanic en las próximas horas.