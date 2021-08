Romelu Lukaku y su comparación de su primera etapa en el Chelsea con la de ahora

De regreso en el Chelsea después de un traspaso récord para los 'Blues' luego de una primera etapa entre 2011 y 2014, Romelu Lukaku se consideró "más completo" siete años más tarde, en una entrevista en la web del club londinense.



Adquirido por 115 millones de euros (135 millones de dólares) del Inter de Milán la semana pasada, el delantero belga podría jugar el domingo en el derbi contra el Arsenal.



"Me siento simplemente más completo", dijo el belga, que llegó a Londres con 18 años siendo un desconocido.



"He intentado dominar todas las facetas necesarias en un delantero y quiero mejorar constantemente los mínimos detalles a la vez que mejoro también mis puntos fuertes", precisó. "Mis dos años en Italia me han ayudado en todos los aspectos del juego y ahora estoy listo", añadió.



El curso pasado, Lukaku marcó 27 goles y dio 11 asistencias, una aportación fundamental para que los 'nerazzurri' del Inter de Milán ganaran la Serie A.





Después de vestir también las remeras del West Bromwich Albion, Everton y Manchester United, conoce muy bien el fútbol inglés.



Y en un club londinense al que a veces le costó marcar el año pasado, que se apoyaba sobre todo en una defensa intratable, el atacante está convencido de que puede aportar al equipo de Thomas Tuchel.



"Nuestra conversación fue muy clara, me quiere por mi presencia (de cara a puerta) y como líder en el equipo; si quiere que juegue de pivote o si quiere que ataque los espacios a la espalda, puedo hacerlo", aseguró.



La ambición del punta está muy clara. "El equipo al que llego es muy fuerte, así que debo demostrar (lo que valgo) en el terreno de juego buscando la Premier League", afirmó.