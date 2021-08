Despedido o encontrar club: Joan Laporta da ultimátum a figura del Barcelona que la afición aborrece

La actitud de una de sus figuras ha fastidiado al Barcelona, y su presidente, Joan Laporta, no se andará con las ramas como lo ha demostrado en las últimas semanas.

El mandamás del club azulgrana le ha puesto las cosas claras al central francés Samuel Umtiti, que no ha rendido en las pasadas dos temporadas como sí lo hizo en sus primeras dos, por lo que ya no es una opción para el entrenador Ronald Koeman.

Ante ella, Umtiti ha tomado un papel que enfurece al Can Barça, pues según Sport, él jugador le pidio al club una última oportunidad en la pretemporada donde contó con minutos, pues su plan era que sí demostraba lo necesario se quedaría en el equipo, de lo contrario se iría. Su nivel fue el mismo, por lo que la institución catalana ya le abrió la puerta de salida, pero este se rehusa y Laporta tomará medidas extremas.

El medio español informa que el Barcelona le ha dado a Samuel dos opciones: encontrar nuevo equipo o rescendir su contrato de inmediato, el cual vence en 2023 con un salario de 16 millones de euros anuales.

"Así las cosas, el club azulgrana está decidido a pasar a la acción si el defensa no acepta en los próximos días alguna de las ofertas que tiene sobre la mesa. En la entidad tienen claro que Umtiti debe salir sí o sí, por lo que si hace falta recurrirán al despido unilateral. El Barça ya aplicó dicha fórmula con Matheus Fernandes y volverá a hacerlo con él. No era su plan A pero en las oficinas de Arístidies Maillol entienden que no les queda otra", publicó el diario.

La situación para el defensor campeón del mundo es crítica. Fue abucheado por la afición en la premiación del torneo Joan Gamper el 8 de agosto, misma quien le criticó tras no despedirse de Lionel Messi y no reducirse el salario ante la situación financiera que atraviesa el club.