¡Escándalo! Papu Gómez revela intento de agresión física de su entrenador en Atalanta que lo hizo salir

Las agresiones físicas dentro de un plantel de fútbol suele bastante inusual, por lo que las declaraciones de la figura argentina Alejandro 'Papu' Gómez sobre lo acontecido en Atalanta ha retumbado en Italia donde se hizo leyenda en Bérgamo.

El volante hizo historia con el pequeño club del calcio al lograr un subcampeonato y entrar a la Champions League no una, si no dos veces cuando nunca antes había clasificado a un torneo intercontinental. El Papu era un icono en la pequeña ciudad de 120 mil habitantes y una de las máximas figuras de la Serie A, pero de una semana a la otra, se anunció su ruptura total.

En enero del presente año fichó por el Sevilla español donde no ha logrado ser figura, pues la clave del argentino era la unión que tenía en Atalanta junto a su entrenador Gian Piero Gasperini, quien, tras un momento de furia, intentó agredirle, a lo que Gómez dijo ya no más y pidió salir. Este miércoles contó a La Nación de su país lo que sucedió con su exclub.

- El relato del Papu sobre su salida del Atalanta -

"Yo me equivoqué en algo, lo asumo, porque en un partido de Champions contra un equipo de Dinamarca, el Midtjylland, lo desobedecí en una indicación táctica. Faltaban diez minutos para que termine el primer tiempo y me pidió que juegue por la derecha, mientras que yo estaba jugando muy bien por la izquierda. Y le dije que no.

El partido se disputó el 1 de diciembre del 2020 por la fecha 5 de fase de grupos en la Champions League. Imaginate, haberle respondido eso, en medio del partido, hoy, con las cámaras…, estuvo perfecto que se enojara. Ahí ya supe que en el entretiempo me iba a sacar, y así fue. Pero en el vestuario del entretiempo se sobrepasó, cruzó los límites e intentó agredirme físicamente, y ahí dije basta.

Uno puede discutir, ok, pero cuando hay una agresión física ya es intolerable. Entonces pedí una reunión con el presidente del club, Antonio Percassi, y le dije que no tenía problemas en continuar, aceptando que me había equivocado. Como capitán no me había comportado bien, había sido un mal ejemplo desobedeciendo al técnico. Pero le dije al presidente que yo necesitaba una disculpa de Gasperini. Y le dije, también, que entendía que el presidente ni podía aceptar que el técnico hubiese intentado agredir a un jugador. Bien. Al día siguiente hubo una reunión de todo el plantel.



Yo avancé y le pedí disculpas al entrenador y a mis compañeros por lo que había pasado. Y no recibí ninguna disculpa del técnico. Entonces, ¿cómo había que entenderlo? ¿Lo que había hecho yo estaba mal y lo que había hecho él estaba bien? Ahí empezó todo. Después de unos días le comuniqué al presidente que no quería seguir en Atalanta trabajando con Gasperini".



¿Cuál fue la respuesta desde el club? "El presidente me comunicó que no me iba a dejar salir, que no me iba a liberar. Comenzó el tira y afloje y los costos fueron para mí: me separaron del plantel y terminé entrenándome solo con la reserva.

Fue feo porque después de 7 años me dejaron tirado, después de todo lo que le di al club. Se comportaron mal. Que el presidente no haya tenido los huevos de pedirle al técnico que simplemente me pidiera disculpas… con eso se terminaba todo.





Porque eso no fue todo, ya que a partir de ahí me cerraron las puertas del fútbol italiano: no me querían dar a ninguno de los grandes de Italia porque decían que iban a reforzar a un rival directo. Sí llegaban ofertas de Arabia y de Estados Unidos y me querían mandar para ahí, siendo el mejor centrocampista de la Serie A. Se estaban comportando mal. Gracias a Dios apareció el Sevilla", finalizó el Papu.

- La respuesta de Gasperini -



Tras las declaraciones su expupilo, el entrenador italiano no titubeó para sembrar su postura sobre el tema, y aseguró que la agresión física era en contra de él.

"El comportamiento de Gómez y sus actitudes dentro y fuera del campo de juego, se habían vuelto inaceptables para el técnico y sus compañeros".



Y agregó: "La agresión física era suya, no mía. Pero la verdadera razón por la que se fue es porque le faltó el respeto a los dueños del club. Espero que se pueda seguir hablando de Gómez por sus actuaciones, como lo hizo en Atalanta". ​