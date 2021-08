La soledad de Mbappé y Messi bien acompañado: el video que se hizo viral del entrenamiento del PSG

El PSG se entrenó con normalidad este jueves pensando en el partido de mañana contra el Brest por la tercera jornada de la Ligue 1, pero antes de que comenzara la sesión las redes sociales se hicieron eco sobre una imagen.

Y es que cuando los jugadores saltaron al césped para comenzar la práctica, se pudo ver a un Mbappé completamente solo, alejado del grupo, lo que ha provocado que Mauricio Pochettino saliera a intentar explicar su situación.

En las imágenes se observa claramente que Messi se va trotando y charlando con sus amigos argentinos mientras que el francés se queda con su soledad y posteriormente salta Neymar bien motivado.

''La indiferencia de Mbappé con sus compañeros choca frontalmente con el estupendo ambiente que recorre las instalaciones del conjunto parisino tras la llegada de Leo Messi y hace saltar, más aún si cabe, las alarmas sobre su posible salida'', señala el diario Marca tras la escena que se hizo viral.

La palabra del DT

Por su parte, Pochettino cree que el delantero se quedará en París pese a los rumores que lo sitúan en el Real Madrid en este mismo mercado de verano.

''Lo veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada. Tiene un año más de contrato si no renueva, y él me demuestra que está contento con nosotros también'', aseguraba el DT argentino en la rueda de prensa.

La Gazzetta dello Sport publicó que el jugador se reunió con Nasser Al-Khelaifi el pasado lunes y le pidió sentarse a negociar con el Real Madrid para su traspaso. Sin embargo, Mbappé se sigue encontrando con la negativa del equipo parisino y se arriesgan a que salga gratis en 2022.