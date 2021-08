La rajada monumental de Pellegrini contra la liga española y su dardo al Cádiz del Choco Lozano

El Cádiz del Choco Lozano le sacó el empate al Betis en el Benito Villamarín (1-1) por la segunda fecha de la liga española y Manuel Pellegrini dio un amplio repaso en rueda de presa, tras finalizar el encuentro.

El entrenador chileno de 67 años analizó el empate, habló de nombres propios, se quejó de las faltas a destiempos y no dudó para 'criticar' el estilo de juego del Cádiz, el cual considera que solo se dedica a defender.

''Nos faltó lo más importante, que es dejar la portería en blanco. Lo habíamos hablado, el Cádiz es un equipo que sólo se dedica a defender y si se ponen por delante la dificultad es mayor. Buscamos alternativas, pero no encontramos espacios para el segundo gol'', señaló.

''Tenemos que hacer un esfuerzo entre árbitros, técnicos y jugadores para que la liga española no sea esta vergüenza porque en la reunión de los árbitros nos dijeron que es la liga de Europa que se juega más lento, se demora más el saque de una falta, se simula constantemente y hay un espectáculo que tenemos que cuidarlo. O cuidamos esto o va contra el espectáculo, la gente paga una entrada para algo'', añadió el DT del conjunto bético, sobre la pérdida de tiempo en el fútbol español.

''Es la Liga en la que menos se juega, los árbitros deben apurar a los porteros para sacar pronto, a las bandas, a que no se tiren... Tenemos que cuidar el espectáculo. El Cádiz solo se defiende y con ventaja es doblemente difícil porque se echa atrás'', comentó Pellegrini.

Sin mucha claridad el ataque del Betis. ''Sin lugar a dudas que nos faltó gol. Pero el Cádiz sabe cómo juega y lo hace con mucha eficacia. Tuvimos oportunidades, pero no las suficientes. En términos generales el juego del equipo me deja contento. Los dos goles que hemos marcado ha sido a balón parado, pero creo que el equipo va en el camino correcto. Son dos puntos que duele perderlos''.

Pellegrini también reconoció el fallo que tuvieron en la zona baja. ''Perdimos un balón y nos hicieron un gol. No creo que defensivamente el equipo estuviera mal, porque no es fácil estar atacando todo el tiempo y que no te cojan un contragolpe''.

Por último asegura que el mercado de fichajes en el Betis sigue abierto. ''La parte más importante de la temporada es cuando se arma el plantel. Se fueron Mandi, Emerson y Sanabria. A Emerson lo suplimos bien con Sabaly, pero se ha lesionado. Tenemos que fichar a un delantero. He hablado con Loren y él sabe que tiene las puertas abiertas''.