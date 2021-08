Se ven mal ante Athletic y Koeman responde sobre Messi: "Con Leo tienen miedo, se nota que no está"

Tan solo han pasado dos semanas de la salida de Lionel Messi del Barcelona, por lo que su ausencia sigue siendo notable, pues "estamos del mejor jugador del mundo", dijo Ronald Koeman, sobre el efecto que tenía el equipo con el argentino.

El club blaugrana tuvo su primer pinchazo de la temporada al igualar 1-1 ante Athletic Bilbao donde se vieron superados además de no ser capaces de generar peligro constante, por lo que la remontada nunca fue una amenaza para el equipo de San Mamés a favor del Barça.

Ante ello, el entrenador del Barcelona fue cuestionado por Messi, quien con su ausencia, los rivales son más valientes y hacen frente al equipo como nunca antes.

"Sí, es verdad. No me gusta hablar siempre del mismo, pero es que hablamos del mejor del mundo", dijo el neerlandés en primera instancia.

Y agregó: "El contrario tiene más miedo cuanto está Messi. También para nosotros mismos. Si le das un pase a Leo, normalmente no la pierde. Se nota que no está. Lo sabemos y no se puede cambiar".



El Barcelona había ganado en sus cuatro juegos de pretemporada y el duelo estelar de la liga española post la era Messi. Sin embargo, el sábado, primer partido que juega fuera de casa sin Leo, no dejaron la imagen clásica del club, por lo que la incertidumbre si el Barça podrá remar sin el argentino repercutirá por mucho tiempo.