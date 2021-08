Real Madrid sacó infartante empate: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Española

Real Madrid dejó escapar sus primeros puntos de la temporada luego de empatar de visita contra el Levante en la jornada 2 de la Liga Española temporada 2021/22.

El equipo merengue tuvo que recurrir hasta en dos ocasiones a Vinicius Junior que hizo un doblete y salvó a los merengues de irse en blanco del estadio Ciutat de Valencia.

Levante dio la cara y le plantó cara al Real Madrid que se puso en ventaja con un gol de Gareth Bale, que volvió a marcar luego de más de un año.

El líder de la competición es el Atlético, quien venció 1-0 al Elche con gol de Ángel Correa. Por su parte, Barcelona tiene las mismas unidades que el equipo merengue (4) ya que el sábado empató 1-1 con el Athletic.

JORNADA TRES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Betis vs Real Madrid (Sábado - 28 de agosto)

Barcelona vs Getafe (Domingo - 29 de agosto)

Atlético vs Villarreal (Domingo - 29 de agosto)

TABLA DE POSICIONES