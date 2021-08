Sorpresota en la Premier League: ¡Cristiano Ronaldo está a punto de volver al Manchester United!

Cristiano Ronaldo tiene al mundo en vilo y las novedades respecto de su futuro aparecen a cada segundo. La última de ellas fue un verdadero bombazo: Manchester City, el equipo que parecía ser su destino, finalmente desistió de contratar al portugués. Todo, justo en el momento en el que Manchester United apareció en el horizonte.

Allegri confirma que Cristiano se va de la Juventus

Fue un día sumamente movido para el luso en Italia. Primero, porque estuvo en el entreno de la Juventus, pero para despedirse del plantel. Minutos después, el ténico Massimiliano Allegri confirmó que el futbolista le dijo que no continuaría en el club.

Más tarde, Cristiano fue visto mientras se subía a su avión privado para dejar Italia. Allí, se especuló con que su destino sería Mánchester, para firmar con el City. Sin embargo, el equipo que dirige Pep Guardiola dejó de lado las negociaciones y desde el United se han movido rápidamente, contactaron a Jorge Mendes, agente de Ronaldo, y le comunicaron que quieren contar con él y están listos para hacerle una oferta a la Juve.

Ole Gunnar Solskjaer, DT del Manchester United, había reaccionado el jueves cuando todo indicada que Cristiano jugaría para el rival de la ciudad. ''Bueno, me parece bien. Pero nos han enseñado a que si has jugado en el United, no puedes irte al City'', expresó el noruego en la rueda de prensa previo al partido de este fin de semana ante los Wolves.

Cristiano desmiente regresar al Real Madrid

Pero seguidamente le dejó la puerta abierta al portugués por si quería regresar a Old Trafford: ''Es una leyenda de este club, quizá el mejor jugador de la historia. Tuve la suerte de jugar con él. Veremos qué sucede, siempre hemos tenido buena comunicación, Bruno Fernandes habla constantemente con él y sabe qué sentimos por él. Si se va de la Juventus, sabe que estamos aquí''.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes en Italia, publicó lo siguiente. ''Jorge Mendes acaba de recibir propuesta oficial de contrato del Manchester United para Cristiano Ronaldo. El regreso está más que cerca, ahora en la 'etapa final'. Cristiano quiere volver a unirse al United. Está dispuesto a aceptar lo antes posible''.