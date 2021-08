Fabián Coito advierte sobre Canadá: “Es un equipo con jugadores muy veloces, con estrategias muy versátiles”  

La Selección de Honduras ha continuado entrenando en San Pedro Sula con los jugadores del campo nacional; hoy se completó con la integración al plantel de Allans Vargas y Edwin Solani, futbolistas de Marathón que anoche jugaron ante Platense.

Para el técnico Fabián Coito, estos días son complejos porque se tiene que trabajar en los tres compromisos de esta fecha. Dice que ya tiene en su mente el 11 titular pero no puede revelarlo porque tendrá que ver la situación física de los legionarios que estarán jugando este fin de semana.



El uruguayo quiere ganar en Canadá y dar un puntillazo en el arranque del octagonal, pero tiene que saber enfrentar este compromiso ya que los norteamericanos son un equipo muy intenso. No quiere guardarse nada ya que en esta eliminatoria todo irá muy rápido.



“Siempre le apuntamos a mejorar, ojalá, lo importante es que llevemos cosa claras al partido. Desde que terminó la Copa Oro me he tomado en lleno preparar estos tres partidos de fecha FIFA y poder transmitirle a los futbolistas la idea de juego y llevarla al terreno de las acciones; de eso se trata la tarea de los entrenadores ya que no tenemos mucho tiempo para preparar el partido ante Canadá con plantel completo. Quiero un equipo ordenado, que luche por los resultados, que se reponga con argumentos y eso en definitiva habla de un equipo maduro que tiene las cosas claras y más cerca de tener el resultado deportivo. Nos gustaría ganar todos los partidos pero debemos estar conscientes de los rivales que enfrentamos y de las situaciones que nos dejan los partidos; hay que estar atentos a lo que nos jugamos en cada venta de eliminatoria”, comentó Coito.

“No hay una lesión deportiva que nos impida continuar con Romell Quioto. Sobre en qué momento puedo utilizar a Quioto en el partido no te lo voy a decir porque sería dar pistas a los rivales sobre la planificación que tenemos, no es nada personal, es parte de lo que prefiero que quede entre nosotros. Lo importante es que Romell está bien, no hubo nunca lesión, los análisis dicen eso, cuidamos al futbolista y consideramos que era importante en la Copa Oro pero priorizamos en la persona. En su club han tenido un tratamiento, lo han cuidado pero no tiene lesión”, explicó Coito.



Sobre cómo será el encuentro ante Canadá, Coito explicó: “El nivel de los equipos se da por el nivel de los futbolistas y debemos enfrentar al equipo que vamos a enfrentar. Canadá es un equipo con jugadores muy veloces, con estrategias muy versátiles, con una característica de presión definida, con características de defensa a ataque muy buena. Tenemos que limitarles lo físico y táctico. Hay que ser fuertes defensivamente y evitar que recuperen la pelota para atacar y se haría manteniendo la pelota; estar atentos porque tienen jugadores que pasan buen momento”, argumentó.



Al sudamericano se le consultó cuál sería el resultado ideal que le gustaría sacar en Canadá. “La preparación de un partido es en varios aspectos; desde el punto de vista tactnico ya lo hemos comenzado a preparar fortaleciendo lo que hemos venido haciendo en la Sub-23 y Mayor. En lo físico lo estamos evaluando para ver cómo llega, igual desde el tema psicológico para hablar del tema colectivo e individual y cómo contrarrestar al rival para hacerle daño al rival próximo y a los dos siguientes”.

Sobre el tema de Andy Najar y el trato que le dará, pues viene saliendo de una situación de lesiones y Coito lo aclaró: “A Najar lo hubiese querido integrar en días anteriores pero no llegaba estar al 100% en lo físico y competencia. Nos presentaban la opción que para cuando se acercara a su mejor rendimiento, no por lo que nos dijeron sino como lo evaluamos, lo consideramos y personalmente hablé con los entrenadores, director deportivo y Andy y acordamos que en septiembre era la fecha de volver. Espero contar con Najar para estos tres partidos de fecha eliminatoria, no sorprende porque es un gran jugador”, sentenció.