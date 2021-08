Juventus destapa las cifras de la operación por Cristiano Ronaldo: cuánto pagará el United por su fichaje

Después de 12 años, Cristiano Ronaldo regresó al Manchester United cuando todos los lentes apuntaban a que jugaría bajo las órdenes de Pep Guardiola en el Manchester City.

Desvelan cuánto cobrará Cristiano en el Manchester United

La salida del astro portugués de la Juventus fue una sorpresa y, a pesar de que el acuerdo se anunció el pasado viernes, aún se desconocían las cifras de la operación que traía de nuevo al portugués a la Premier League.

La Juventus en un comunicado oficial dio a conocer todos los números de esta transacción. El United tendrá que abonar 15 millones de euros por Cristiano, teniendo cinco años para pagarlos, pero que podrán incrementarse en 8 millones, tras la consecución de determinados objetivos deportivos.

Esta operación genera un impacto económico negativo para el cuadro bianconero en el ejercicio 2020-2021 de 14 millones de euros, debido al ajuste del valor contable neto de los derechos de registro del jugador.

Manchester United, por su parte, informa que Cristiano firma un contrato de dos años con la opción de prorrogarlo por una campaña más.

''El Manchester United es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford frente a un estadio lleno y ver a todos los fanáticos nuevamente. Tengo muchas ganas de unirme al equipo después de los partidos internacionales y espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante'', expresó el astro portugués.

Ronaldo deja la Juventus después de tres años en los que jugó 134 partidos y marcó 101 goles. Además fue el primer jugador en la historia del equipo italiano en marcar al menos 100 tantos en todas las competiciones en sus primeras tres temporadas.