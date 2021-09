Manchester United vs Newcastle: Día, hora y por dónde ver el debut de Cristiano Ronaldo ¿Por qué en Inglaterra no se verá el partido?

La fecha cuatro de la Premier League acapara las miradas por el regreso de Cristiano Ronaldo. El portugués se volverá a poner la camisa de los "Diablos Rojos".

Imponente llegada y charla con el DT: Así fue el primer entrenamiento de Cristiano Ronaldo con el United



CR7 llegó antes del cierre del mercado de fichajes y portará la camisa número "7" otra vez, ya que Edinson Cavani le cedió su dorsal favorito y pasó a usar la "21".



Luego de 11 años, tras su salida en 2009, las expectativas por ver a Cristiano son enormes alrededor de todo el planeta, pero el partido no se verá en Inglaterra.





En ese país jay una medida desde hace 60 años que dice que los partidos de las 3:00 de la tarde hora británica, no serán transmitidos para promover la afluencia de público a los estadios, sobre todo en las divisiones menores, al evitar que los aficionados prefieran quedarse en casa y ver el partido por televisión.

Ahora bien, para el resto de los países del mundo si será transmitido y en Honduras se podrá ver por la señal de Sky Sports, el encuentro contra Newcastle está pactado las 8:00 de la mañana hora catracha.



- Ficha del Manchester United vs Newcastle



Razón: Debut de Cristiano Ronaldo



Día: sábado 11 de septiembre del 2021



Estadio: Old Trafford



Ciudad: Mánchester



Hora: 8:00 a.m (Hora Honduras)



