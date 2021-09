Lo da por hecho en público: "A mí me han dicho que Haaland va al Real Madrid al 100%"

Si este pasado mercado de fichajes estuvo de infarto, el próximo sin duda promete mucho.

Hay dos grandes jugadores que están en la mira de varios clubes y que son considerados como los futuros balones de oro, nos referimos a Erling Haaland y a Kylian Mbappé.

Pero en esta ocasión el gran protagonista es Haaland, el delantero del Borussia Dortmund que la sigue rompiendo en Alemania con sus goles. Este jueves ha salido a la luz que Erling Haaland ya tendría definido su futuro profesional.

Una conversación entre los exfutbolistas italianos, Christian Vieri y Antonio Cassano, (en Bobo TV, su canal de Twitch) ha hecho saltar las alarmas sobre quién será el próximo galáctico del Real Madrid: Haaland.

"A mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido", afirmó Cassano poniendo el tema sobre la mesa.

Por su parte, la bomba la ha soltado Christian Vieri, quien le contestó rápidamente sobre el asunto y discrepó. Incluso lo da por hecho.

"Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad".



Christian Vieri confirma que Haaland irá al Real Madrid la próxima temporada.

Cassano reaccionó enseguida: "¡O sea, que Mbappé ciao!".

DIARIO AS INVESTIGA

Tras estas declaraciones de Christian Vieri sobre que Haaland fichará por el Real Madrid, Diario AS se puso manos a la obra y ha intentado sacar detalles.

Según AS, en la nueva hoja de ruta galáctica marcada en los despachos del Real Madrid hay cuatro nombres propios que se han convertido en claros objetivos: Mbappé, Haaland, Lewandowski y Pogba.

Hay que mencionar que en el caso de Haaland, clubes como PSG y el Chelsea ya han mostrado interés en ficharlo, por lo que el Madrid no la va a tener tan sencilla.

El goleador noruego, Erling Haaland, tiene contrato hasta junio de 2024 con el Borussia Dortmund y su cláusula de rescisión es de 90 millones de euros.