El impactante relato de Sami Khedira: ''Veía todo negro, un agujero; no pude ver nada durante dos horas''

Muchos aficionados recuerdan a Sami Khedira por su destacado paso por el Real Madrid y la Juventus. Además porque se consagró campeón del mundo con Alemania en 2014.

Así es la nueva novia de Khedira y también es futbolista

El exfutbolista se retiró el pasado mes de mayo a los 34 años. Sus últimas temporadas en Italia estuvieron marcadas por las lesiones y por un susto que hizo cundir el pánico, por lo que decidió que lo mejor para su vida era colgar los botines.

En 2019, antes del partido de ida de octavos de final de la Champions contra el Atlético, la Juventus anunció que Khedira no viajaba con el plantel a Madrid por un problema cardíaco

Más tarde se le diagnosticó una arritmia atrial por la que tuvo que pasar por el quirófano. El alemán no volvió a los terrenos de juego, pero tras dejar la Juve, quiso retirarse en su país y lo hizo con el Hertha de Berlín.

Ahora, el ya exjugador relata los difíciles momentos que vivió por ese problema cardíaco en una entrevista con La Gazzetta de lo Sport. Khedira cuenta que hasta perdió la vista por unas horas.

''Era la víspera de la Champions y me sentía raro. El entrenamiento anterior había ido bien, pero se me aceleraban los latidos del corazón y, sobre todo, veía todo negro. Un agujero. No pude ver nada durante dos horas, todo estaba oscuro, y no veía. No le dije nada al médico en el primer momento. Pensaba: 'Ahora se pasa, ahora se pasa'. Sobre todo quería jugar en Madrid contra el Atlético. Pero no se pasaba: a las dos horas llamé al médico'', revela el teutón.

Khedira no volvió a ser lo que era. A partir del diagnóstico de 2019, encadenó una lesión tras otra. Problemas en la rodilla que lo hicieron pasar por quirófano en dos ocasiones y diversas lesiones musculares en el abductor y la pantorrilla lo obligaron a confirmar su adiós del fútbol.