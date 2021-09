La reacción de Cristiano Ronaldo tras marcar doblete con el United en su regreso a la Premier

Cristiano Ronaldo volvió al Manchester United y lo hizo a lo grande, marcando goles que es lo que más sabe hacer el crack portugués.

CR7 anotó un doblete en la goleada 4-1 de los Diablos Rojos ante el Newcastle y arrancó los aplausos de los aficionados que fueron a Old Trafford.



Tras el partido, Cristiano Ronaldo envió un mensaje en redes sociales agradeciendo al público el apoyo y contó cómo se sintió en su vuelta.





"Mi regreso a Old Trafford fue solo un breve recordatorio de por qué este estadio se conoce como el Teatro de los Sueños. Para mí, siempre ha sido un lugar mágico donde puedes lograr todo lo que te propongas.



Junto con todos mis compañeros y con el apoyo increíble que siempre recibimos desde las gradas, afrontamos el camino que tenemos por delante con confianza y optimismo que todos estaremos celebrando juntos al final.

Orgulloso de estar de vuelta en Man. United y jugando en la Premier League una vez más, pero sobre todo, ¡feliz de ayudar al equipo!



Vamos, demonios", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta oficial de Instagram.





Ahora, CR7 se prepara para el debut de la Champions League el próximo martes 14 contra el Young Boys de Suiza.