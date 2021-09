Cristiano Ronaldo es figura en el United y Juventus agrava su crisis con una nueva derrota

La Juventus empeoró su mal inicio de temporada con una derrota 2-1 en el campo del Nápoles, este sábado en la 3ª jornada de la Serie A, donde el equipo 'bianconero' apenas suma un punto y todavía no ha ganado.

Matemático de Oxford utiliza algoritmo y determina al mejor jugador de la historia



La digestión de la marcha de Cristiano Ronaldo al Manchester United, a finales del pasado mes, todavía está siendo muy pesada para el equipo turinés, al que le cuesta encontrar la fórmula ofensiva.



El español Álvaro Morata abrió el marcador en el estadio Diego Maradona, en el minuto 10, tras robar el balón al defensa local Kostas Manolas.





Pero el Nápoles, que dominó ampliamente la posesión del balón, pudo dar la vuelta al partido.



El equipo de Luciano Spalletti igualó después del descanso por medio de Matteo Politano (57), que aprovechó un rechace del arquero Wojciech Szczesny tras un disparo de Lorenzo Insigne.



En la recta final, un error de Moise Kean en una acción defensiva puso en bandeja el segundo gol del Nápoles, que firmó el senegalés Kalidou Koulibaly (85).

De campeón del mundo a vivir un calvario y pasará la navidad del 2021 en prisión



Con tres victorias en tres partidos, el Nápoles lidera provisionalmente la clasificación con sus 9 puntos y saca ya una ventaja de ocho unidades a su rival de esta tarde, que está siendo la gran decepción del inicio de la nueva temporada en el 'Calcio' y que es por ahora decimosexto.



"Gracias a Spalletti, que ha dado juego a este equipo. Hemos atacado siempre, hemos controlado el partido desde el principio", celebró en declaraciones a DAZN el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis.





La Juventus arrancó la Serie A 2021-2022 con un empate en el terreno del Udinese (2-2), cuando todavía contaba con Cristiano Ronaldo. Días después se anunció la salida del club del astro luso y desde entonces ha perdido los dos partidos disputados, por 1 a 0 en casa contra el Empoli y ahora en esta visita a Nápoles.

"No tengo nada menos que Messi y Cristiano Ronaldo, soy el mejor del mundo, el Balón de Oro me extraña"



"En estos momentos, son los errores técnicos los que condicionan los partidos. Pagamos caro cada error. Simplemente nos queda seguir trabajando", analizó el entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri.



"Estamos en un momento en el que las cosas son así. No tengo nada que reprochar a los jugadores, tendríamos que haber estado quizás más lúcidos para conseguir el segundo gol", lamentó.





La nueva semana se presenta crucial para la Juventus, primero el martes con la visita al Malmö sueco en el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones, antes de recibir el domingo al AC Milan en la siguiente jornada de la Serie A.