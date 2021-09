Firmó por cinco años con el Real Madrid y no jugó un tan solo minuto: ''Cristiano no me llamó la atención''

Rodrigo Fabri es considerado como uno de los peores fichajes en la historia del Real Madrid. El exjugador brasileño llegó en 1998 y firmó un contrato de cinco años con los blancos, pero no jugó un tan solo minuto. En España es mejor conocido como el 'Eterno Cedido' y él mismo asegura que llegar al conjunto merengue fue una de las peores decisiones de su carrera.

Cristiano se baja de un pelotazo a una miembro de seguridad

''Lo estaba haciendo muy bien aquí en Brasil, jugando mucho. Tuve ofertas de otros clubes, como la Roma y el Deportivo de la Coruña, que era un equipo puntero en aquella época. Las propuestas, económicamente, eran muy similares, pero por la grandeza terminé eligiendo al Real Madrid'', dijo Fabri en una entrevista concedida al medio de su país UOL Esporte.

El exfutbolista había llegado con 20 años al Madrid, pero el problema es que, hasta salir traspasado al Atlético en 2003, no disputó ni un solo partido oficial con la camiseta blanca. Cinco cesiones (Flamengo, Santos, Real Valladolid, Sporting de Lisboa y Gremio) y ninguna oportunidad con los merengues.

''Profesionalmente, tengo que decir que fue una mala elección porque, como no me aprovecharon año tras año, me siguieron cediendo. No acabas echando raíces en ningún sitio, te quedas una temporada y luego vuelves'', admite.

Sin embargo, cuando ya le tocaba regresar de su préstamo, reconoce que no dejó de intentarlo en las pretemporadas para ganarse un puesto en el primer equipo.

''Nunca he jugado un partido oficial con el Real Madrid. Cada año me presentaba, hacía la pretemporada, jugaba partidos amistosos. En dos pretemporadas, lo hice muy bien, estaba casi seguro de que me iba a quedar en el equipo. Por desgracia, no tenía espacio'', recuerda.

Firmó con la Juventus por Cristiano y ahora se queda solo

Rodrigo Fabri terminó volviendo a su país en la temporada 2005-06, en plena época de los Galácticos, y se allí retiró en 2010. ''Si hubiera ido a la Roma o al Deportivo de la Coruña podría haber estado cinco o seis años consecutivos en el mismo equipo. Seguramente habría tenido más influencia en Europa que en el Real Madrid'', asegura.

El brasileño coincidió con estrellas como Luis Figo, David Beckham, Zinedine Zidane, Raúl González o Sávio Bartolini en su paso por el Madrid y revela como le comunicó Vicente del Bosque que tenía que buscar minutos en otro lado.

''Tuvimos una conversación muy franca, era un excelente entrenador y una gran persona. Me dijo: 'Rodrigo, tienes una calidad increíble, pero la competencia aquí hoy es injusta. Así que hay que buscar otro lugar para jugar al fútbol'. Tuve que salir cedido, de lo contrario habría estado sin hacer nada durante todo el año en el Real Madrid'', explicó.

No creía en la habilidad de Cristiano Ronaldo

El exmediocampista también coincidió con Cristiano Ronaldo cuando fue cedido al Sporting. Aunque CR7 por aquel entonces jugaba para el equipo juvenil, el brasileño afirma que no se intuía que el luso se terminaría convirtiendo en toda una leyenda.

''Era todavía muy joven, ya mostraba calidad, pero, para ser sincero, no me llamó la atención hasta el punto de decir: 'ah, este chico va a ser el mejor jugador del mundo'. A pesar de su refinada técnica, también necesitaba estar a tope físicamente y nunca dejó que ese pico decayera, siempre estuvo a tope, por eso merece ser considerado uno de los más grandes de la historia'', reconoció Rodrigo.