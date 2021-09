''Marqué 27 goles con el Real Madrid y luego ficharon a Kaká y Benzema... ¡No puede ser!''

Gonzalo Higuaín brindó una entrevista a ESPN en la que repasó su carrera por el Real Madrid y contó anécdotas de cómo vivió la competencia con los fichajes que estaba concretando el club blanco.

Tras su paso por River Plate, el 'Pipita' llegó al conjunto merengue para la temporada 2006-07 y allí estuvo hasta la 2012-13. Posteriormente se fue al Napoli donde fue figura, luego a la Juventus, pasó por el Milan, más tarde recaló al Chelsea y ahora brilla en el Inter de Miami, club que pertenece a David Beckham.

''En el primer entrenamiento (con el Real Madrid), recuerdo que Capello me eligió. Después un año hice 27 goles, Cristiano 26... y en el verano trajeron a Benzema y Kaká. Dije: 'No puede ser. ¿Cuántos goles tengo que meter?'. Salgo goleador y me traen a Benzema y Kaká'', cuenta el ariete argentino entre risas.

Sin embargo, Higuaín reconoce que su mejor versión llegó cuando tuvo un competidor por su mismo puesto. ''Vino Karim y me hizo sacar lo mejor de mí y yo a él. Con Benzema fue una competencia muy sana. Nos hizo rendir a los dos. Se le veía que era un delantero buenísimo. Lamentablemente no pudimos jugar mucho juntos''.

Sobre su presente en la MLS, el delantero cuenta que la relación con Beckham marcha bien. ''El haber jugado con Beckham en Real Madrid hizo más ameno el reencuentro. Es bueno como jefe, se nota su presencia cuando está. Tiene un aura que se nota, motiva su presencia acá en el club. Es un tipo súper tranquilo, normal, carismático. Es muy agradable tenerlo''.

Por otro lado, el exmadridista evitó responder concretamente acerca de los rumores que sitúan a Messi en el Inter Miami cuando termine su etapa en el PSG.

''¿Si le voy a decir a Messi que venga a jugar al Inter Miami? No me metas en líos. No tengo ni idea. A mí me queda un año de contrato y creo que Leo firmó por dos o tres en París. No creo que coincidamos. Pero bueno, el club lo quiere, vamos a ver. No depende de mí'', explicó.

Por último, el 'Pipita' admitió que su paso en la selección argentina está acabado y que se puso feliz por el título de la Copa América que levantaron sus excompañeros en el Maracaná.

''Cuando ganaron la Copa América hablé con Messi, Di María, Otamendi. Leo dijo que esto también era de los que no estaban, eso me hizo muy feliz. Yo estuve cerca de ser campeón. Pero me quedo con el recorrido y con todo lo que me esforcé. Fue una carrera maravillosa y la disfruté al máximo. Ahora mismo no volvería a la selección'', cerró.