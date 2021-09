Guardiola y su impensado conflicto en el City: ''Si soy el problema, doy un paso al costado; no pediré perdón''

Un batalla inesperada se dio en los pasillos del Manchester City entre Pep Guardiola y los fanáticos del equipo. Sus declaraciones sobre la cantidad de público en el estadio, luego de la goleada sobre el Leipzig en la Champions, fueron sacadas de contexto y crearon un cruce verbal con el secretario general del club de aficionados.

Previo al partido contra el Southampton por la quinta jornada de la Premier League, el entrenador catalán aclaró sus palabras en conferencia de prensa.

''¿Dije después del partido contra el Leipzig que estaba decepcionado porque el estadio no estaba lleno?'', preguntó Guardiola. El periodista que le consultó sobre el tema, respondió: ''No dijo eso, no. ¿Cómo hay que interpretar sus comentarios?''. El DT replicó: ''La interpretación es la interpretación. No voy a pedir perdón por lo que dije porque no está mal, sólo estaba sorprendido por lo que pasó con esta gente. Y hago un acercamiento para hacer algo todos juntos el sábado''.

A Guardiola no le gustó que se interpreten sus frases de manera errónea. ''Si después de cinco temporadas la gente no puede entender mi comportamiento con los fans o lo que sea, es porque quieren malentender a propósito las cosas que digo. Yo no voy a pedir perdón por las cosas que dije porque fui honesto. En el último año y medio, desafortunadamente jugamos sin ellos (afición). Y en esa época fui muy agradecido por el apoyo que tuvimos''.

El estratega también salió al paso de los ataques que recibió por parte del secretario general del club oficial de aficionados. ''Prefiero estar con mi gente que sin ellos. Pero si no vienen por alguna razón está perfecto. Nunca tomé mi posición para dudar de por qué no vinieron. Pero si no querés venir, no vengas. Si querés venir, sos bienvenido. Entonces Mr. Parker debería revisar los comentarios que hizo. Pero yo no le pediré disculpas a él''.

Amenazó con salir del club

El momento de mayor tensión en la conferencia fue cuando puso en duda su cargo si era considerado algo negativo para el City.

''No vengan a malentender y poner palabras en mi boca que nunca dije. No me gusta. Me llaman un problema para los fans, nunca fui un problema para los fans. Nunca. Y si soy un problema, daré un paso al costado. No es un problema para mí. Pero soy uno de ellos, desde el día uno trato de hacer lo mejor posible en mi trabajo. Eso es seguro'', comentó.

''Únanse a nosotros. Vengan a hacerlo todos juntos. Vengan a intentar derrotar a este duro rival que yo sé que tan difícil será. Ese es el mensaje. Pero cuando ese señor, o el otro, o Sky quieran malentender los comentarios, yo estoy acá para defender lo que dije. Si me equivoco, acá estoy para reconocerlos y pedir perdón. Pero en este caso no voy a disculparme por lo que dije. Yo tengo claras mis intenciones: es ser parte de algo y hacerlo juntos. Prefiero tener 10 mil personas como el último año y medio que el estadio vacío. Yo sé quiénes somos, el equipo y los fans que tenemos'', cerró Guardiola.