PSG explota tras filtrarse el salario de Messi y revela por accidente un dato importante de su contrato

En el fútbol francés se desató un escándalo impensado en las últimas horas: el diario L'Equipe publicó que Leo Messi cobraría en el PSG 110 millones de euros en total en caso de seguir tres años en el club.

La citada fuente aseguraba que el rosarino percibiría 30 millones en el presente curso, mientras que en los dos siguientes recibiría 40 millones en cada uno gracias a un bono de fidelidad.

Pero la noticia ha caído como bomba en el conjunto parisino, que ha tenido que dar un paso al frente y desmentir las informaciones. Según Leonardo, son noticias falsas porque el jugador solo firmó por dos campañas.

''No podemos aceptar la portada de un diario como L'Equipe. Es inaceptable, es absolutamente falso. Quería decírselo. Creo que es una falta de respeto y no nos ha gustado'', comentó el director deportivo del PSG.

Luego, Leonardo disparó en RMC Sports: ''No entiendo el momento de publicarlo. Realmente está muy lejos de la realidad. La duración del contrato es de dos años. No tiene opción obligatoria o no obligatoria. Es completamente falso. Hay cláusulas de confidencialidad, pero puedo decir que no es verdad''.

La particularidad en las declaraciones del directivo es que, si está diciendo la verdad, acabó revelando que Messi habría firmado únicamente por dos temporadas y no dos y una opcional como se informó en un primer momento. El contrato del futbolisa acaba en 2023 y luego se marcharía posiblemente a la MLS.

De esta forma, el astro argentino se ve involucrado en la primera polémica desde que está en el PSG. El delantero viene de recibir algunas críticas por su partido contra el Brujas y ahora tendrá la oportunidad de redimirse contra el Lyon en el Parque de los Príncipes el domingo.