Koeman puso a centrales como delanteros y se defendió así: "¿Qué ibamos a hacer? ¿Jugar tiki-taka?"

El Barcelona se ha convertido en un equipo que juega totalmtente distinto por lo que fue conocido, ha perdido su ADN con la salida de jugadores claves y eso quedó reflejado en grande este lunes al igualar 1-1 ante Granada tras un gol agónico del central Ronald Araujo al 90'.

Ronald Koeman, quien ha levantado la polémica con sus controversiales declaraciones durante la semana, sobre todo antes y después de la goleada ante Bayern Múnich por la Champions, defendió la manera en como jugó su equipo ante un conjunto de dominación inferior que recibió 54 centros en todo el partido de la escuadra blaugrana que terminó jugando con Piqué y Araujo, ambos zagueros, como centro delanteros; es decir, el Barça jugó al pelotazo.

Esto se debe sobretodo ante las bajas que sufre el club por lesión, pues Ansu Fati y Kun Agüero continúan lesionado, más las bajas de Martín Braithwaite y Ousmané Dembélé. "Buscamos otra manera de empatar y de ganar con Piqué y Araujo. Hemos hecho todo para ganar el partido", inició tajantemente Koeman la conferencia.

"El sistema básico es el 4-3-3 y hemos jugado durante toda la primera parte así. Hay que intentar jugar siempre desde nuestro estilo, pero si el partido pide un cambio hay que hacerlo. También depende de los jugadores que nos faltan. Hemos decidido jugar más por fuera y centrar con gente que van bien por arriba", explicó el DT ante la interrogante de la estrategia del equipo azulgrana.

Y agregó: "Si ves la lista de convocados, ¿qué hay que hacer? ¿Jugar tiki-taka donde no hay espacio? Es importante jugar con nuestro estilo desde el principio, pero no había espacios y no teníamos jugadores para el uno contra uno y atacar en velocidad. No voy a decir más, porque parece que tengo que dar argumentos en todo".

La afición pitó la decisión de Koeman al sustituir, por lesión, al joven Balde en lugar de Mingueza a los 40 minutos, así como Ronald y sus dirigidos fueron abucheados tras caer ante Bayern el miércoles; el entrenador neerlandés recibe pancartas constantes en el Camp Nou donde piden su salida, al igual que en redes sociales, a pesar de que él dice que el club tiene futuro gracias a él.

"El equipo lo ha dado todo. La gente se va descontenta porque no hemos ganado, pero no se va descontenta con la actitud. El Barça de hoy no es el Barça de hace ocho años", apuntó Koeman que aseguró no hablar más respecto a su futuro en el barco catalán.