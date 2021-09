Diego Pablo Simeone, el entrenador que cambió la historia del Atlético de Madrid

En contadas ocasiones a lo largo de la historia, la incorporación de un entrenador a un determinado club ha cambiado tanto su camino, aumentando ostensiblemente los objetivos marcados a cumplir año tras año.

Uno de los casos más sonados es el de Simeone y el Atlético de Madrid. Una relación que desde el banquillo empezó hace más de una década y que ha supuesto la escalada del club colchonero varios escalones desde la llegada del argentino.

Antes, el Atleti era un equipo sin rumbo que deambulaba por la primera división y que en muy rara ocasión conseguía un billete para disputar la UEFA Champions League. En estos momentos, el “Cholo” ha conseguido que desde su llegada el Atlético de Madrid sea un fijo en la máxima competición de clubs del viejo continente, y no solo eso. Participar está bien, pero incluso ha estado a punto de conseguir levantar la “Orejona” en tres ocasiones, una antes de la llegada del argentino al banquillo.

Esa espina clavada se la quiere sacar cuanto antes el técnico argentino, cerrando así un círculo que le ascendería a los altares de los entrenadores con más incidencia de toda la historia. Conseguir la Liga de Campeones no es una empresa fácil, ya que se deben alinear varios planetas, tener una pizca de suerte, que los rivales no encuentren su mejor nivel, y además ofrecer unas prestaciones excelsas en las eliminatorias clave. Pese a no partir como favorito este curso, el sitio de apuestas deportivas bwin sí que le da ciertas opciones de llegar lejos en la competición, y llegado el caso, los aficionados al club rojiblanco darían rienda suelta a sus sueños.

El pensar este hecho hace tan solo una década, era un ejercicio de optimismo que se acercaría a convertirse en quimera debido a su improbabilidad. Por ello, queda claro el sello de Diego Pablo Simeone en su escuadra, ya que ha impregnado una mentalidad ganadora y ha alejado para siempre la vitola de “Pupas” que durante tantos años ha ido de la mano del Club Atlético de Madrid.

Debido al gran impacto y los buenos resultados de Simeone como técnico en el club de sus amores, otras entidades de primer orden europeo también han optado por dar la alternativa a algunas de las estrellas que hicieron grandes a esos equipos dentro del terreno de juego.

No siempre sale bien, pero hay casos como los de Zinedine Zidane en el Real Madrid que son la excepción a la regla. De hecho, algunos de estos casos han permitido a estas viejas glorias convertirse algunos de los mejores entrenadores de fútbol del panorama actual.

Es indudable que Simeone será digno de estudio dentro de varias décadas. Ha cambiado la historia del Atlético de Madrid, y seguirá haciéndolo hasta el día que decida dar un paso al lado.