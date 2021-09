Jugó para el Real Madrid e Inter y hace increíble revelación: ''No volvería a ser futbolista, no merece la pena''

Borja Valero, de 36 años, había anunciado su retiro del fútbol tras haber estado tres temporadas en el Inter de Milán. Sin embargo, el español descolgó los botines y con el 20 en la espalda se incorporó al Lebowski, equipo de la sexta división italiana que lo contrató cuando todo empezó como una broma en redes sociales.

Repasá la tabla de posiciones de la Serie A

El mediocampista, que se formó en el Castilla y luego pasó por el Real Madrid, debutó este fin de semana con su nuevo club y brindó declaraciones a la 'La Repubblica', donde asegura que no volvería a ser futbolista.

Sus primeros pasos en el fútbol

''Hice muchos sacrificios cuando era joven. Mi evolución como futbolista fue estresante. Pierdes relación con muchas amistades, y la competencia interna para ser titular... Con 12 años ya te mueves como si fueras profesional, pero no lo eres. Viví mi adolescencia de aquella manera. En ese tiempo eché de menos otras cosas que te da la juventud, como la amistad o los primeros amores. No obstante, tuve la suerte de llegar a profesional y, cuando debuté con la camiseta del Real Madrid, me di cuenta de que había cerrado un círculo. Fue una emoción única''.

¿Volvería a ser futbolista?

''Si pienso en ese momento, sí. Estaba loco por el fútbol. Sin embargo, tal vez ahora no volvería a ser futbolista. No sé si merece la pena. Tengo una buena vida gracias al fútbol, pero podría haberla tenido sin serlo. He disfrutado de muchos momentos, como mi debut con el Real Madrid o el de la selección. También disfruté del 4-2 a la Juve con la Fiorentina. Todavía recuerdo los rugidos del estadio con los dos últimos goles. Siempre lo recordaré. Sin embargo, el fútbol es mucho más de lo que ves en la televisión''.

¿Es muy difícil ser futbolista?

''La televisión no lo muestra todo. El 98% de las veces un futbolista dice lo que puede, no lo que piensa. Lo hace para proteger a sus compañeros y a los gerentes. Por el otro lado, además de los partidos, está lo otro. Lo mejor de todo son los viajes: los partidos fuera de casa, las cenas con los veteranos, sus historias... Ahora estoy con los chicos del vestuario del Lebowski, y son genuinos. Sin fama, pero con la misma pasión''.

Su actualidad

''Además de jugar en el Lebowski, soy comentarista técnico de DAZN y ayer comencé el curso de 'coaching' en Coverciano, pero solo para tener una visión más amplia y comprender mejor el aspecto psicológico del fútbol. Quizá algún día entrene con los más jóvenes, pero no de manera profesional''.

April Summers, la sexi aficionada que enamora en el Inter

Las deudas millonarias del Inter y Juventus

''Supongo que están dentro de lo que se puede hacer. Quiero creerlo, porque de lo contrario no estaría bieno. A menudo hablo con la gente que sigue en el Inter y sé que están trabajando duro para respetar las reglas económicas. Han vendido a jugadores muy importantes solo para intentar cumplir con ellas''.

¿Cómo ha visto al Inter en este arranque?

''Es el equipo que más me ha gustado hasta ahora. Como plantilla es la más completa y, si gestiona bien las 3 competiciones, sigue siendo el equipo a batir''.

Momento en que su vida cambió drásticamente

''He cambiado mi forma de entender la vida desde que mi madre falleció de cáncer hace años. De joven era mucho más negativo, pero mi madre me enseñó mucho. Gracias a ella aprendí a vivir cada día y a ser más positivo. Esto me ha hecho ser mejor persona. Intentaré trasmitir sus enseñanzas a mis hijos''.