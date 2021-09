¡Por fin ganó! Juventus saca sufrido triunfo y suma sus primeros tres puntos de la temporada

La Juventus, nerviosa y con una defensa endeble, sufrió este miércoles para cosechar su primera victoria en la Serie A contra el modesto equipo de La Spezia (3-2) fuera de casa, un resultado que no despeja las dudas en torno a los Bianconeri.

Koeman lee comunicado, se marcha de la rueda de prensa y revela la decisión del Barcelona



A pesar de que el juventino Moise Kean (28) abrió el marcador, los pupilos de Massimiliano Allegri padecieron las consecuencias de su fragilidad defensiva, que quedó patente en los goles del ghanés Emmanuel Gyasi (33º) y del francés Janis Antiste (49º) que pusieron por delante al modesto equipo local.



Este reñido duelo contra el Spezia, que vive apenas su segunda temporada en la élite del fútbol italiano, dio la razón al antiguo técnico del AC Milan (2010-2014), que temía un partido complicado y sólo pedía a sus jugadores ganar, para dejar atrás el peor arranque liguero de la Juve en 60 años.



La calidad de Federico Chiesa (66) y Matthijs De Ligt (72) permitió a los Bianconeri abandonar los puestos de descenso que ocupaban antes del choque.

UEFA responde y advierte a FIFA sobre los peligros de organizar un Mundial cada dos años



Los tres puntos se fueron para Turín, pero por momentos la otrora poderosa Juve pareció un equipo enfermo, con jugadores faltos de confianza que optaban por jugar hacia atrás para evitar todo riesgo.



"Hemos sufrido pero es una victoria importante. Hay muchas cosas que mejorar", reconoció Allegri.



Esta primera victoria, después de dos empates y dos derrotas, sitúa a la Juve en el puesto 12º.





Con cinco fechas disputadas, ocho puntos separan a la 'Vecchia Signora' del líder Inter de Milán.



- Victoria de 'carácter' -

'Max' Allegri acertó al sacar de inicio a Federico Chiesa, quien el pasado domingo no estuvo acertado ante el AC Milan (1-1).



Titular este miércoles en un equipo con hasta cinco cambios en el once, el extremo internacional italiano se mostró más incisivo, pero al igual que sus compañeros falto de ideas con el balón en los pies.



El primer gol de la Juve llegó gracias a dos ex del París SG. A pase de Adrien Rabiot, Moise Kean envió el balón al fondo de la red.





Pero una vez más la Juve no supo gestionar su ventaja y cedió antes del descanso ante un disparo de Gyasi.

OFICIAL: James Rodríguez deja al Everton y es nuevo jugador del Al-Rayyan; ganará 9 millones por temporada



A la vuelta de vestuarios una galopada de Antiste, de 19 años, derivó en su primer gol en la serie tras ganar su duelo ante Leonardo Bonucci y superar la estirada del arquero polaco Szczesny.



El Spezia, que rozó el 3-1 (salvado por Manuel Locatelli sobre la línea en el 65), se vio incapaz ante la reacción de orgullo de la Juve. Y el arquero neerlandés Jeroen Zoet, impecable en el primer acto ante Paulo Dybala (40, 42, 45), nada pudo hacer ante Chiesa y el disparo de De Ligt (72').



"Lo que cuenta hoy es el carácter", indicó De Ligt.