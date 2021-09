Roberto Martínez rompe el silencio sobre la posibilidad de entrenar al Barcelona; ¡hay cláusula!

Los últimos resultados negativos del FC Barcelona tienen a Ronald Koeman en la cuerda floja, así lo destacan los medios españoles.

Luego de la derrota ante el Bayern Munich en la Champions y del empate ante el Granada, el ambiente es tenso en el equipo azulgrana, tanto que Koeman lanzó un comunicado en su última conferencia de prensa sin dar posibilidad a los periodistas de preguntar.

Según destacan medios como Sport, uno de los grandes favoritos para llegar al banquillo del Barcelona es Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica.

El propio entrenador ha reaccionado a estas informaciones en unas declaraciones recogidas por Eurosport, en las que no quiso mojarse sobre la posibilidad de ocupar el banquillo azulgrana y relevar así a Ronald Koeman.

“Como puedes imaginar, no hay nada, realmente nada, que yo pueda comentar", dijo Roberto Martínez.

Y agregó: "Obviamente, siempre hay rumores, siempre están ahí. Esto es normal en el fútbol. Cuando pierdes tres partidos, los rumores dicen que vas a perder tu trabajo. Cuando las cosas van bien, cuando se obtienen buenos resultados, también hay rumores. Pero no hay nada que comentar por mi parte en este momento".



Roberto Martínez es uno de los mejores entrenadores del mundo y el Barcelona lo quiere.

Otros nombres que han sonado para dirigir al Barcelona en casa de una salida de Koeman son los de Pirlo, Xavi Hernández y hasta Conte, quien no tiene trabajo.

Este jueves el Barcelona choca ante el Cádiz como visitante y una derrota podría sentenciar a Koeman.

La cláusula de Martínez

El actual seleccionador de Bélgica tiene contrato con los 'Diablos Rojos' hasta la finalización del Mundial de Qatar, que se disputará en diciembre de 2022, pero eso no preocupa al Barcelona, pues existe una cláusula que puede permitir a Roberto Martínez llegar al club culé.

Si finalmente el Barça apostara por él y el entrenador diera su OK, su rescisión de contrato no sería ningún problema. La Federación Belga de Fútbol no pondría problemas a la marcha del DT, pues en el contrato figura una cláusula de rescisión unilateral por valor de 1,8 millones de euros, una cifra que sí puede pagar el Barcelona.

El técnico puede abonar dicha cantidad en cualquier momento si se produce una oferta del agrado del entrenador.

En el caso de Roberto Martínez, a diferencia de lo que ocurrió con Koeman, sería el club azulgrana el que abonaría dicha cantidad. Hay que recordar que fue el propio Koeman el que hizo frente al pago de seis millones de euros para desvincularse de la selección holandesa.