Lo revelan: ''A Haaland le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos''

El futuro de Erling Haaland se encamina hacia la liga española y especialmente al Real Madrid. Los blancos tienen como prioridad la llegada de Kylian Mbappé para el próximo mercado de verano, pero no descartan que también puedan fichar al delantero noruego.

Haaland se pronunció sobre la supuesta oferta del Chelsea

''Por supuesto que será difícil. Haremos todo lo posible para que nuestros mejores jugadores nos sean fieles por muchos años más'', comentaba Hans-Joachim Watzke, el director general del Borussia Dortmund, al diario Welt am Sonntag. Los alemanes, en caso de no poder retener al jugador, no pondrán fácil su salida y pedirán al menos 200 millones de euros por su traspaso.

El último que se ha referido sobre este tema es Steve McManaman, histórico exfutbolista de Liverpool y Real Madrid. El inglés tiene muy clara la preferencia de Haaland.

''¿El Liverpool estará en la pelea por fichar a Erling Haaland el próximo verano? No. Realmente creo que existe la posibilidad de que se dirija al Real Madrid y creo que al jugador personalmente le gusta el Real Madrid y el estilo de vida que conlleva jugar para ellos'', aseguró en la columna que escribe en 'horseracing.net'.

Mbappé le trasladó al Madrid que no quería jugar con Haaland

''No creo que el precio del traspaso sea la razón por la que el Liverpool no estará en el mercado de Erling. Creo que son todas las otras variables que conlleva fichar a un jugador de su calibre. Obtendría un gran salario y una vez que le pagas a un futbolista una gran cantidad de dinero, todos los demás jugadores querrán lo mismo. Mino Raiola querría una tonelada de dinero no sólo para Haaland, sino también para él y no creo que el Liverpool quiera participar en es'', apuntó el exmediocampista de ahora 49 años.

Mientras muchos ven a Haaland vistiendo la elástica del Real Madrid a partir del siguiente curso, el ariete sigue a lo suyo con el Dortmund. Su comienzo de temporada está siendo una locura, pues ya ha marcado 11 goles en ocho partidos disputados (siete en la Bundesliga, uno en la Champions y tres en la Copa de Alemania).