La respuesta de Ansu Fati a ser consultado por el dorsal 10 que era de Messi: "No me imaginaba un regreso así"

Ansu Fati salió feliz tras su regreso al Barcelona luego de 322 días de baja. El canterano volvió por todo lo alto marcando un golazo en los minutos finales del partido contra Levante.

Fati habló tras el partido y esto dijo sobre llevar el dorsal 10 que era de Lionel Messi, además, no se cayó a la hora de comentar sobre los títulos que peleara el equipo culé.





Una vuelta poco soñada



"No me imaginaba un regreso así. Estoy feliz por la victoria, queda mucho por recorrer. Gracias a los doctores y a los fisios que han estado conmigo. Me alegro por ayudar al equipo y por mi familia que han estado sufriendo estos meses. Estoy muy agradecido a todos".



Su futuro en el Barcelona



"Soy uno más. Intentaré sumar cuando el entrenador me dé oportunidad de jugar. Trabajar y poder ayudar. Según me vaya encontrando ya iré jugando. Seguiré trabajando esto es muy largo y tenemos que pelear por todo".

Llevar la 10 de Messi



"El diez no es una presión. Es un orgullo llevarlo después de Leo. Gracias al club y a los capitanes".



Títulos esta temporada



"Somos el Barça, vamos a por la Liga, la Champions y todas las competiciones. Somos el Barça y tenemos que pelar y trabajar".