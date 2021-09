N'Golo Kante sale positivo al Covid-19 y es baja para enfrentarse contra la Juventus en Champions League

Gran sorpresa la que dio Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, tras anunciar que el centrocampista N'Golo Kanté, será baja por salir positivo al covid-19, un día antes que azules se enfrenten a la Juventus por la Champions League.

El técnico alemán brindó una conferencia de prensa donde explica todas las bajas que tendrá el equipo de Inglaterra para enfrentar su próximo partido contra la 'Juve'. Thomas comunicó la noticia sobre el jugador francés.

"N'Golo dio positivo (al covid-19) y debe someterse a una cuarentena. No estuvo hoy en el entrenamiento", indicó el técnico en la rueda de prensa antes del siguiente partido con el equipo italiano.

Thomas Tuchel da declaraciones en conferencia de prensa sobre bajas.

El gobierno británico tiene una cuarentena exigida para las personas que portan el virus, el mismo, ordena diez días de confinamiento, lo que significa que el jugador no podrá estar el fin de semana en la Premier League.

Aún no está confirmado si el jugador ya se encuentra vacunado, a lo que Tuchel se limitó a responder sobre el tema, "Son adultos que toman sus decisiones, hay que aceptarlo".

"Yo puedo tomar una decisión por mí, pero cada uno debe reflexionar si quiere asumir riesgos o no. Es una cuestión sensible. La vacuna parece una verdadera protección. Personalmente, estoy vacunado, pero no me veo en posición de dar recomendaciones, sería ir demasiado lejos como entrenador de fútbol", expresó Thomas.

Thomas Tuchel, en total tendrá cuatro jugadores que son baja para sus siguientes encuentros, pues, Reece James, Mason Mount y Christian Plusic se encuentran lesionados y se le suma Kanté por covid-19.

"No estamos para nada enfadados con N'Golo. Estamos preocupados, como lo estamos por todos nuestros jugadores lesionados, pero está claro que nos gustaría tener disponibles a todos", concluyó el técnico alemán.