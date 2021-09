La sorprendente respuesta de Ibrahimovic al ser consultado si es inferior a Messi y Cristiano Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic es uno de los mejores delanteros de los últimos 15 años y así lo ha demostado en clubes como el Ajax, Juventus, Inter, Milan, PSG, Barcelona y Manchester United.

Sin embargo, al sueco le ha tocado vivir a la sombra de tremendos cracks como Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que en esta época se han quedado con casi todos los trofeos individuales. Aunque esta situación parece no molestarle al veterano delantero.

Ibra, que cumplirá 40 años el próximo 3 de octubre, charló con France Football y explicó que en la comparación no tiene nada que envidiarle al argentino y portugués.

''Cuando el colectivo trabaja, el individuo se beneficia: el individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno. En el fondo, creo que soy el mejor del mundo'', aseguró el atacante.

Además reconoció que en cantidad de galardones acumulados se ve claramente en inferioridad ante estas dos estrellas, pero eso no quita que su nivel no sea similar.

''Si hablas propiamente de cualidades, no tengo nada menos que ellos. Si miras los trofeos, sí, no gané la Champions League. Pero no sé cómo lo calculas. No estoy obsesionado con eso. No creo que sea relevante comparar jugadores entre sí'', comentó.

Ibrahimovic todavía no está completamente recuperado de sus dolencias en el tendón de Aquiles, por lo que se perdió el juego contra el Atlético de Madrid por la fase de grupos de la Champions. No obstante, fue convocado por la selección de Suecia para las eliminatorias de Qatar 2022 que arrancan la próxima semana.