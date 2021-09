Luis Suárez destapa lo mal que lo trataron en el Barcelona y la guerra que afecta a los jugadores

Luis Suárez ya comienza a vivir el partidazo del próximo sábado entre Barcelona y Atlético de Madrid por la Liga de España.

El delantero uruguayo volvió a recordar el trato que recibió cuando el club azulgrana decidió sacarlo del club, asimismo se pronunció sobre la crisis actual en el Barcelona, su anterior club.

Suárez dio una entrevista para TVE donde respondió a todo. ¿De qué se acuerdas de tu última etapa del Barça?

Ver: Los memes destrozan al Barcelona y a Koeman tras la goleada del Benfica

"Me acuerdo de que, así como hemos vivido grandes momentos en los años que viví en el Barcelona, pasamos por momentos, noches muy malas, del cual uno sentía dolor, tristeza… porque estando en el Barcelona tenes la obligación de ganar todo… haya la plantilla que haya tienes la obligación de ganar todo. Y no poder responder a la gente de la forma que se esperaba de uno me dolía a mí, pero también a su vez creo que llegar al Barcelona es fácil, pero la línea es mantenerse al nivel que yo mantuve en el Barcelona, he tenido partidos malos y buenos pero mis números en el Barcelona hablaban de que no bajaba la media de 20 goles por temporada, y no sé si hay algún 9 que haya llegado a hacer eso en el Barcelona, sacando la diferencia de Leo que es un caso aparte y yo de eso me tengo que sentir orgulloso. Después llegado el momento me molestaron las formas, ya lo dije, me dolieron, más que nada porque soy un jugador que siempre le di todo al Barcelona y me he entregado por completo al club, y que me trataran así me dolió, pero también con la autocrítica de decir por algo pasan las cosas, por algo suceden y el destino marcará quien acertó y quien no”, relató.

Pese a todo lo vivido, Suárez dice que no es un jugador rencoros. "No, para nada, para nada. A veces duelen las formas y más por la trayectoria que tiene uno, por el respeto que siempre he brindado pero rencoroso para nada”, expresó.

¿Cree en el karma? fue otra de las preguntas lanzadas a Luis Suárez. "Sí. “El karma, el destino, el de que te desprecien, porque no me olvido que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte para hacer que me enoje y yo como un profesional lo dijo el entrenador y fui un profesional e iba a entrenar todos los días sin una mala cara porque es lo que me toca porque soy así y el destino tendrá el final que tendrá que tener", expresó.



Luis Suárez recuerda cómo fue marginado en el Barcelona por Koeman.

Y agrega: "No sé si me está dando la razón, pero sí que…No me gusta hacer leña del árbol caído se dice ¿no?, pero me duele la situación que está viviendo el club, por ser un culé más, por haber estado muchísimos años, por tener amigos ahí, por tener gente que trabaja, pero el club sabe que no se están haciendo las cosas como se tendrían que hacer, pero después a la hora de tomar decisiones hay gente con experiencia que tiene que tomar esas decisiones. Esperemos que sea un bache del cual el club de vuelta a la situación que está a tiempo porque hay mucho futuro dentro del club con los jugadores que están saliendo".

GUERRA EN BARCELONA

Luis Suárez también habló para Diario Sport y ahí se refirió a la crisis que se vive en su exequipo.

El charrúa asegura que lo que está pasando entre Laporta y Koeman no es correcto en el club. "Hay una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores".

Luis estuvo muy próximo a su amigo Leo Messi cuando se conoció su adiós al Barça. El uruguayo relata cómo lo vivió y la enorme decepción porque "Leo me decía que quería acabar su carrera en el Barça y esto le hacía feliz".

Por último, mandó un consejo a Xavi Hernández, quien suena para dirigir al Barcelona.

Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil. Lo veo muy capacitado como entrenador".